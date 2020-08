Dia do Voluntariado: pela internet atos de solidariedade seguem fazendo a diferença

O Dia Nacional do Voluntariado, comemorado nesta sexta-feira (28) em todo país, exalta um dos maiores sentimentos de amor ao próximo: o ato de ser solidário sem esperar nenhum retorno financeiro. Com a pandemia, que impactou negativamente na vida de muitas pessoas, com o desemprego, por exemplo, o voluntariado se mostra ainda mais necessário. E mesmo com o distanciamento social, também imposto pela pandemia de Covid-19, várias ações voluntárias ainda podem ser feitas pela internet.

Esse foi um dos meios que a jornalista Brenda Chérolet encontrou para continuar exercendo o seu gosto pelo voluntariado. Ela, que realizou o seu primeiro trabalho voluntário ainda no ensino médio, sendo monitora de Redação em um cursinho pré-vestibular para estudantes de escola pública, passou a usar o seu perfil em uma rede social para compartilhar vagas de empregos e oferecer revisão gratuita dos que são enviados para ela.

A iniciativa agradou e, para levar as informações para um maior número de pessoas, um perfil específico no Instagram, o @bcherolet, foi criado há duas semanas para compartilhar informações sobre vagas de trabalho, profissionalização e reflexões que buscam melhorar a autoestima de quem ainda não conseguiu um emprego. “No começo da pandemia, vi muitas pessoas próximas a mim perderem o emprego e isso me sensibilizou. Então, comecei a pensar em uma forma de ajudar a levantar a autoestima dessas pessoas. Foi quando pensei em compartilhar com amigos vagas e cursos que eu via na internet”, explica.

E mesmo com pouco tempo criado, o perfil já tem trazido retornos positivos para ela, que fica feliz quando pode ajudar, e para as outras pessoas beneficiadas pelas dicas e revisões dos currículos. Quando questionada sobre o que significa ser voluntária, ela resume tudo em uma só palavra: comunhão.

“Eu sou muito sensível ao sofrimento de alguém, não consigo ver uma pessoa em situação difícil que me conecto com a sua dor e só sossego quando consigo ajudar. Então, o retorno que tenho fazendo voluntariado é uma sensação muito boa de cooperação e amor. Normalmente, as pessoas me agradecem dizendo: ‘Deus te abençoe!’, e eu respondo mentalmente: ‘se estou aqui fazendo isso é porque ele já abençoou’. Apenas sorrio”, conclui a jornalista.

Trabalho voluntariado pela internet

O voluntariado on-line é ideal para quem tem uma rotina muito corrida e, ainda assim, gostaria de encaixar um compromisso como esse em seu dia a dia. Pensando nisso, destacamos dois sites que oferecem oportunidades para o trabalho voluntário sem sair de casa, no tempo que melhor se encaixar na sua rotina. Descubra o que fazer para se tornar um voluntário on-line:

Atados

O Atados é um dos sites de trabalho voluntário mais ativos do momento, oferecendo diversas oportunidades para atividades online. Para buscar vagas de voluntariado, basta acessar o site e procurar por região, causas e habilidades.

Busca Voluntária

O Busca Voluntária é um site que oferece vagas em serviços voluntários em todo o Brasil, com o compromisso de ser uma central de auxílio para quem busca começar a transformar o mundo e a si mesmo, mas não sabe como e nem por onde começar. Para encontrar uma vaga, é preciso usar o buscador na página inicial do site selecionar o estado e o que quer fazer e logo ele te mostra as possibilidades cadastradas.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil