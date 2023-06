Dia dos Namorados: 80% dos casais de Salvador vão comprar presente; veja opções até R$ 150

O amor não tem preço. Já o presente, sim. Neste ano, 80% dos casais vão presentear seu par em Salvador e devem gastar, em média, R$ 150, conforme aponta a sondagem online feita pela Pollis Estratégia em parceria com o curso de Administração da Unijorge. O número de enamorados que vão dar presentes é maior do que o ano passado, quando apenas 57% dos casais afirmaram que iriam presentear seu mozão na data comemorativa.

Segundo Caroena Alves, estatística da Pollis Estratégia, o Dia dos Namorados tem tudo para movimentar o comércio. "A comemoração para o Dia dos Namorados irá aquecer o mercado de roupas, lembrancinhas e cosméticos, que possuam valor médio de R$ 150,00. A comemoração será feita em casa e para 20% dos casais o almoço ou jantar fora farão parte da programação, sendo então, uma oportunidade para os empresários aumentarem as vendas", afirma.

Ainda de acordo com a sondagem, 48% dos presentes serão comprados no shopping, 28% pela Internet e 20% em lojas de rua. Os casais devem optar por presentes mais simples: 28% demonstraram intenção de comprar roupas, 13% lembrancinhas e fotos, e 10 % produtos cosméticos e de perfumaria.

A expectativa do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindlojas-BA) é o que o gasto médio no valor do presente nesse Dia dos Namorados chegue a R$ 250, o que deve representar um crescimento de 5% nas vendas comparado ao ano anterior. Se o clima do romance está no ar, o varejo comemora:

“A nossa expectativa é de um mês de junho muito positivo para o varejo. Temos duas datas importantes, primeiro, o Dia dos Namorados em que você dá e recebe presente, o consumo é duplo. Logo em seguida, vem o São João. O setor de bens não-duráveis deve ter a predominância no consumo, ou seja, calçados, confecções em geral, bijuterias, adereços e também floriculturas”, analisa o presidente da entidade, Paulo Mota.

Com a melhor das intenções de ajudar os pombinhos que continuam indecisos sobre o que comprar ou até mesmo esperando a tão aguardada data do fechamento da fatura do cartão de crédito, a reportagem deu um giro nesse fim de semana, nos shoppings da cidade em busca de opções de até R$ 150, isso para sobrar o troco e garantir o date (confira abaixo).

Encontramos mimos que vão desde um conjunto de canecas Mozinho e Mozão por R$ 59,90, além de romances virais do Tik Tok no momento por menos de R$ 60 reais também. Para quem reservou uma graninha a mais, tem cesta personalizada com doces inclusivos, kit de óleos essenciais e até camisa quadriculada para já ir entrando na vibe do São João.

E quem já está pesquisando o presente da namorada Tainá é o pediatra Reinan Campos. Geralmente, eles costumam escolher juntos.

“Somos muito práticos, habitualmente o nosso presente dos namorados são coisas que estamos precisando no dia a dia. Tainá, já escolheu que ela quer uma bolsa e uma sandália”.

Dois presentes? Isso mesmo, a namorada de Reinan faz presente exatamente no Dia dos Namorados. “Vamos fazer 8 anos de namoro. Começamos a namorar na faculdade, fazíamos várias atividades extracurriculares juntos, o que acabou nos aproximando e estamos juntos até hoje. É uma data duplamente especial. No fim de semana antes nós vamos viajar e passar o feriado numa pousada bem bacana e na noite do Dia dos Namorados mesmo, a gente deve sair para jantar”, afirma.

Vendas aquecidas

As lojas estão ansiosas aguardando os apaixonados. “Esse ano a gente definiu uma projeção de 15% a mais de venda em relação ao ano passado. E a partir daí é agradar todos os clientes que é o que sempre esperamos, sempre coordenando todos os produtos da loja com as nossas embalagens que são o nosso principal forte. As caixas, os laços, sacos, sacolas, cartões e tudo que possa agregar”, confirma a gerente de Marketing da Arte em Papel, Daniela Agulha.

Marcas como a Avatim, apostaram nos lançamentos e esperam alcançar um aumento de 30% nas vendas. “A nossa expectativa de superar o Dia dos Namorados de 2022, com os lançamentos do Ozara, um perfume unissex e o Íris, eau parfum feminino”, comenta o franqueado Avatim Shopping Bela Vista, Thiago Oliveira.

Na Appa Brands, no Parque Shopping Bahia, a esperança também é de boas vendas, conforme ressalta a lojista Ângela Freitas. “A expectativa é grande, pois para o varejo de moda é a segunda data mais importante do ano”.

A Mundo Zero, no Shopping Paralela, apostou em uma cesta personalizada de doces inclusivos, sem glúten, açúcar e lactose. É o que afirma a franqueada Mundo Zero, Camila Santana. “Esperamos um incremento de 15% em relação aos meses anteriores. Trouxemos novidades para os casais que seguem uma alimentação saudável e querem comer sem culpa. Criamos as opções das cestas que podem ser personalizadas de acordo com o gosto de cada cliente”.

E a disposição dos namorados em gastar não vai ficar só no presente. Segundo o vice- presidente da Associação de Lojistas do Salvador Shopping, Humberto Paiva, além na procura pelos mimos, o consumo em bares e restaurantes no dia 12 de junho também agregam bastante na movimentação esperada para a data.

“Junho é o segundo Natal. Os itens de presente que estão entre os mais buscados pelos casais, sem dúvida, são os calçados, roupas de academia e semijoias. Porém, uma coisa que chama atenção, são os restaurantes cheios. Os casais estão saindo mais”, pontua.





CONFIRA OPÇÕES DE PRESENTES ATÉ R$ 150**:

Salvador Shopping

-Centauro

2 peças Oxer - camisetas ou bermudas masculinas R$ 99,98

-Maria Bonita

Corrente letra – R$ 42,99

-C&A

Calça jeans skinny feminina R$ 99,99/ slim masculina R$ 139,99

-Pernambucanas

Camisa quadriculada feminina R$ 119,99/ Masculina R$ 139,99

Salvador Norte Shopping

-BMart

Urso Coração Sou Louco por Você – R$ 119,99

-Denmark

Kit carteira com chaveiro – R$ 109,90

Shopping da Bahia

-Santa Lola

Bolsa nas cores preta verde off White, uva ou vermelha – R$ 129,00

-Livraria leitura

Odeio esse amor (R$ 59,90), A razão do amor (R$ 48,90) e Hipótese do amor (R$ 54,90) de Ali Hazelwood.

-Imaginarium

Conjunto de canecas Mozinho e Mozão – R$ 59,90

-Havaianas

Havaianas pride - R$ 55,99

Shopping Paralela

-Arte em Papel

Almofada GG Você faz meu Coração Sorrir – R$ 92,90

-Kopenhagen

Kopenhagen Coleção Coração Língua de Gato – R$ 119,00

-Mundo Zero

Cesta Mundo Zero com chocolates diversos sem glúten, sem lactose e sem adição de açúcar (pode ser personalizada) – R$ 131,10

Shopping Bela Vista

-Gift2you

Balde de pipoca para o casal – R$ 80,00

-Avatim

Kit Ritos Óleos Essenciais Lavanda ou Menta Piperita – R$ 105

-Zip Náutica

Boné – R$ 99,90

Shopping Paseo

-Mangaba

Bíquini - R$ 140/ Sunga - R$ 90

Parque Shopping Bahia

-APPA Brands

Blusa Fangue Lurex Cor Pink - Via Tricot - R$ 150

-Ayla Perfumes

Kit de perfume + desodorante corporal Marca Lá Rive - R$ 129

Shopping Itaigara

-O Boticário

Kit Lily - R$ 134,90

Kit Arbo - R$ 94,90

Kit Quasar - R$ 144,90

-Mitchell

Camisas Polo - R$ 149,90

