Dia dos Namorados: Virginia e Zé Felipe embarcam para destino secreto

O casal Virginia Fonseca e Zé Felipe irá celebrar o Dia dos Namorados juntinho e em clima de romance. A influencer publicou nas redes sociais uma foto com o esposo minutos antes de entrarem no jatinho particular. O destino do casal, no entanto, foi mantido em segredo.

"Bora ali comemorar dia dos namorados né?! Primeira viagem só nós dois, estamos megaaa empolgados kkk que Deus nos acompanhe e que seja a primeira de muitas, amém", escreveu.

A influencer chegou a comentar nas trocas de mensagens na rede social que um terceiro filho do casal não esta descartado. O comentário foi feito em meio a pedido dos fãs para mais um herdeiro ou herdeira da dupla. "VOLTEEEM COM MINHA SOBRINHA/ SOBRINHO no forninho", "Quando voltar anunciem a 3a Maria", "Vai voltar com o Mário cravo na barriga", entre outras mensagens foram deixadas pelos seguidores. O casal tem duas filhas: Maria Alice, de 2 anos de idade, e Maria Flor, de 7 meses.

"Quando Deus permitir eu terei o terceiro filho. Já adianto que meu chip contraceptivo venceu, quando Deus quiser, vem", respondeu Virgínia.

O jatinho usado pelo casal foi um presente de Virgínia para o esposo, que completou 25 anos. Jato é um bimotor de 1999 da fabricante Cessna e considerado 'moderno, versátil e seguro.