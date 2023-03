Dia Mundial da Água: crescente das crises hídricas aumenta papel das empresas na preservação de recursos naturais

Na data em que se celebra o Dia Mundial da Água, o Brasil tem muito a refletir sobre a gestão deste importante recurso natural. Apesar de o país ser detentor de umas das maiores reservas de água doce do mundo, uma em cada seis cidades de seu território corre risco hídrico. Entre os fatores agravantes do quadro estão a aceleração das mudanças climáticas e a perda de biodiversidade, responsáveis pelo crescimento na frequência de eventos climáticos extremos, como as longas estiagens.

Dados do Atlas Águas 2021, publicado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), apontam que 44% das cidades brasileiras sofrem com mananciais vulneráveis e 42% requerem investimentos em infraestrutura de saneamento para ampliação da produção de água para consumo.

Já o IBGE diz que cerca de 35 milhões de pessoas ainda não têm acesso ao abastecimento de água tratada, e 18,4 milhões não recebem água encanada diariamente. “Os principais desafios que o Brasil deve enfrentar no combate aos cenários extremos cada vez mais frequentes e que impactam a disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos são as mudanças climáticas, a gestão ineficiente dos recursos hídricos, falta de investimento em infraestrutura, o uso inadequado da água e a falta de coordenação entre os governos”, afirma André Melo, coordenador da Câmara Temática de Água do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS).

Um dos principais agentes de mudança no perigoso quadro de risco hídrico que o Brasil enfrenta, segundo André Melo, é o setor empresarial, já que iniciativas de gestão adequada da água têm um enorme impacto no meio ambiente, além de representar uma importante forma de ampliação dos negócios, tendo em vista a importância das práticas de governança ambiental, social e corporativa (ESG) para o mercado. “Cabe ao setor privado repensar processos produtivos com foco no uso consciente dos recursos hídricos tanto em suas operações quanto em toda a cadeia de valor e de consumo”, explica.

“Essa é também uma forma de gerenciar riscos associados à disponibilidade hídrica e criar oportunidades de melhorias operacionais e até de novos negócios, com a expansão de métodos e tecnologias de redução no consumo, reciclagem e reuso de água, recuperação de recursos e reabastecimento de ecossistemas aquáticos, ou seja, a economia circular de água”, completa.

Consciência ambiental

Na Bahia, diversas empresas têm destinado recursos a processos alinhados às boas práticas de gestão hídrica, como por exemplo a Wilson Sons, operadora integrada de logística portuária e marítima, responsável pelo Porto de Salvador (Tecon). Segundo o gerente de segurança, meio ambiente e saúde, Mikhail Novais, a empresa tem diversificado as estratégias de tratamento, uso e reuso da água com resultados cada vez melhores.

“Na Wilson Sons, a preocupação com o meio ambiente, sobretudo os recursos hídricos, é genuína pois buscamos cultivar a consciência ambiental do CEO aos colaboradores. Agregando as melhores práticas, embarcando tecnologia e envolvendo todos os setores neste processo”, destaca.

Entre as principais iniciativas implantadas pela Wilson Sons está o sistema de tratamento de efluentes que conta com uma estação própria, responsável pelo tratamento físico e químico de 148 mil litros de efluentes que foram reaproveitados. Uma outra estratégia aplicada pela empresa foi o Programa de Conservação e Reuso da Água, que consiste no investimento em tecnologias de captação, tratamento e reuso da água da chuva para consumo interno. Além de reduzir o desperdício de água e promover o consumo consciente, a iniciativa evita o lançamento de efluentes no meio ambiente. Em 2021, 40% do consumo de água na empresa foi proveniente da reutilização. No total, foram reaproveitados mais de 2,5 milhões de litros, que correspondem a 100 mil galões de 20 litros.

“Além dos sistemas integrados para tratamento e reutilização temos algumas iniciativas de conscientização desenvolvidas junto à sociedade, como o Praia Limpa que visa educar as pessoas em relação ao descarte de lixo nas praias”, explica. “Também temos um projeto de educação sobre os oceanos e cuidados com preservação com o meio ambiente, que desenvolvemos junto às Obras Sociais Irmã Dulce, pois entendemos que a conscientização na base será responsável por formar potenciais multiplicadores das boas práticas no futuro”, ressalta.

ESG no DNA

Já a Acelen, empresa de energia, que administra a Refinaria de Mataripe, responsável por 30% da produção industrial da Bahia, nasceu com o ESG em seu DNA. Em cerca de um ano de gestão foram investido R$ 60 milhões em equipamentos e tecnologias destinadas a contribuir para a melhoria da qualidade do ar e da água, assim como na otimização do uso de recursos naturais.

“Implementamos uma série de iniciativas para alcançar maior eficiência energética e hídrica e essa será uma constância na operação da Acelen. Apenas neste início da atividade à frente da Refinaria de Mataripe, reduzimos o uso de água em relação ao óleo processado em 8%, caindo de 0,180 m³ em 2021 para 0,165 m³ em 2022. O consumo de energia também caiu 6% nesta fase inicial”, relata Celso Ferreira, vice-presidente de Operações da Acelen.

(Foto: Saulo Kainuma/divulgação)

Na opinião de Celso, o investimento em estratégias de engajamento junto a parceiros, colaboradores e comunidades, através de palestras, eventos sociais e incentivos ao público interno, é fundamental para a construção de uma rotina que garanta a geração de oportunidades, excelência operacional, respeito às pessoas e ao meio ambiente. “Como a Acelen é nova ainda, com a maioria dos colaboradores recém-contratados de outras empresas, neste segundo ano de gestão já estamos trabalhando fortemente a cultura e o ESG internamente, importantes pilares de nosso negócio”, comenta.

“Temos também um modelo de governança, com códigos de ética e conduta. Essa será uma constante em prol do bem-estar coletivo, do respeito às pessoas, ao meio ambiente, gerando oportunidades aos colaboradores e à comunidade do entorno, além de garantir sempre a excelência operacional”, finaliza o executivo.

Práticas sustentáveis

Um outro caso no cenário industrial da Bahia é a Braskem, que vem investindo em processos e novas tecnologias para otimizar o uso de recursos hídricos em suas plantas. Um dos exemplos dessas ações é o projeto de redução de perdas de água de resfriamento na unidade de Olefinas, em Camaçari. "Iniciamos em outubro de 2021 e finalizamos em abril de 2022. Alcançamos uma redução estimada em 525 milhões de litros por ano, o que corresponde ao consumo de uma cidade com 7200 habitantes", explica Carlos Alfano, diretor industrial da Braskem na Bahia.

"Outras iniciativas também foram implantadas na unidade de Químicos 1, em Camaçari. Novos produtos utilizados, como dispersantes, vêm aumentando os ciclos de concentração das torres de resfriamento, contribuindo para uma economia de 250 milhões de litros por ano", completa. De acordo com Celso, o olhar apurado sobre práticas sustentáveis e a contribuição com o presente e futuro do meio ambiente, são parte fundamental do DNA da Braskem, que tem o objetivo de estar entre as melhores empresas em desenvolvimento sustentável. "Foi pensando nisso que assumimos 10 objetivos macro, em alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU", afirma. "O engajamento dos colaboradores com esse tema é relevante. Todos estão conectados para atingir os objetivos estratégicos da companhia, a exemplo das metas de combate às mudanças climáticas e eliminação de resíduos plásticos. Essa cultura de cuidado com o meio ambiente, o social e a governança (ESG) estão no dia a dia da empresa, despertando em cada um o olhar atento para esses temas, que estão presentes, de forma transversal, em todas as áreas da companhia, desde as atividades mais simples até aquelas mais estratégicas", diz.





10 medidas que podem ser objeto da atuação do setor privado para maior resiliência hídrica, conforme a Visão 2050 do CEBDS:

Promover o desenvolvimento do setor no país através de parcerias entre os setores público e privado. Atuar de forma responsável, em especial, nas áreas de vegetação nativa. Promover o reuso de água nas suas operações e viabilizá-lo ao longo da cadeia de valor para que seja possível atingir a circularidade em 2050. Intensificar os seus compromissos em relação à água por meio de medidas que minimizem o uso do recurso em seus processos produtivos, assim como tornar-se mais eficiente. Trabalhar em prol da conscientização de todos os seus stakeholders – cadeia de fornecedores, clientes, consumidores, governos, comunidade, por meio de iniciativas implementadas no âmbito das bacias hidrográficas. Promover coalizões entre as próprias companhias para que, juntas, encontrem soluções propositivas visando o uso consciente da água, tendo o ODS 6 como norteador desses esforços de cooperação. Advogar pela adequada precificação dos recursos hídricos em suas operações, cadeia de valor e políticas públicas. Realizar a gestão de riscos hídricos de suas operações e cadeia de valor, promovendo a segurança hídrica não só para os seus negócios, mas também para as comunidades em que seus negócios estão inseridos. Estabelecer parcerias com a academia e organizações da sociedade civil para compartilhamento dos resultados de monitoramento quali e quantitativo sobre indicadores de água e saneamento. Oferecer soluções sustentáveis que viabilizem o acesso à água e ao saneamento básico para todos.



