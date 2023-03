Dia Mundial do Sono: encontro aberto ao público chama atenção para o tema

Bate-papos, distribuição de material informativo impresso e estações interativas: tudo isso serviu para mostrar a quem passava pelo Shopping Piedade, em Salvador, que não se pode ‘dormir no ponto’ quando o assunto é qualidade do sono. Fruto de uma parceria da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) com o Grupo Sleep Bahia, o evento reuniu, nesta sexta-feira (17), Dia Mundial do Sono, uma equipe multidisciplinar de profissionais com certificação e experiência no ramo.

O encontro, aberto ao público, visou alertar e conscientizar a população sobre a importância de ter um sono de qualidade. “Sabendo a importância da qualidade do sono e da repercussão que o sono pode ter na saúde, seja ela mental, física ou até social, a gente pensou em fazer essa parceria”, justificou a sanitarista Ana Paula Pitanga, da SMS.

Foram abordados temas como ‘Abuso de substâncias e sono’; ‘Insônia x Depressão e Ansiedade’; ‘Sou roncador!’; ‘Você sabia que existem pessoas matutinas e vespertinas?’; e ‘Como está o seu sono?’. O aposentado Edmilson da Rocha, de 65 anos, saiu do bairro de Itapuã só para ouvir o que os especialistas teriam a dizer para ele, que tem tido dificuldade para dormir.

“Tem um ano, mais ou menos, que eu só durmo duas ou, no máximo, três horas e meia de sono, mesmo tomando calmante, então, eu tenho corrido atrás de melhoria, porque isso diminui a vida útil do ser humano”, contou Edmilson, preocupado. Apesar de não sofrer de grandes problemas, o representante comercial Roberto Santana, 54, fez questão de parar no evento e receber algumas orientações.

“Muitas vezes, eu ronco e acordo durante a noite. Um tema como esse nem sempre é discutido ou a gente tem tempo pra procurar ajuda, então, eu peguei o material”, disse Roberto. “A princípio, vai servir pra mim. E vou passar [adiante], porque, com certeza, tem mais alguém com esse tipo de problema”, acrescentou ele, que ainda foi presenteado com uma camisa pela organização do encontro.

Benefícios

Uma noite de sono reparadora reduz o estresse, previne doenças, fortalece o sistema imunológico, regula o metabolismo, equilibra a saúde mental, física e emocional. Assim como se alimentar bem e praticar atividades físicas, dormir é um comportamento fundamental para o bem-estar das pessoas.

Além de sinais de cansaço, ansiedade, alteração do humor, irritabilidade e falta de disposição, um sono de má qualidade também pode contribuir para o surgimento de doenças, como o diabetes. De acordo com a Associação Brasileira do Sono, 65% da população têm problemas relativos a essa questão, e 64% fazem uso de aparelhos eletrônicos antes de dormir.

“Apesar de o sono ser um tema que desperta interesse, percebe-se que existe muita falta de conhecimento”, observa a pneumologista Mônica Medrado, médica do sono pelo Grupo Sleep Bahia.

Dicas

Segundo Medrado, o primeiro passo para quem tem problemas com o sono é identificar as razões disso: “Por que eu não estou conseguindo iniciar o meu sono e por que estou tendo dificuldade de mantê-lo”, orienta a especialista. “Precisamos identificar e trabalhar, do ponto de vista comportamental, essas questões.” Aliado a isso, é fundamental adotar alguns comportamentos:

1- Ir à cama com sono e a mente esvaziada;

2- Ao se deitar, evitar qualquer estímulo, como celular, computador e televisão, pois a luz emitida por eles inibe a liberação de melatonina;

3- Fazer a ingestão de alimentos — principalmente, os gordurosos e os estimulantes, como a cafeína — até duas horas antes de ir dormir;

4- Regularizar os horários de dormir e acordar.