Dia Nacional de Luta contra a Homofobia

Quando, em 2010, Lula assinou o decreto instituindo 17 de maio como o Dia Nacional contra a Homofobia, já faziam 28 anos que o GGB, Grupo Gay da Bahia havia publicado em seu Boletim (n.4, Set.1982) e introduzido pela primeira vez no Brasil o conceito de homofobia. Salvo erro, só em 1985 que a Folha de S. Paulo publicou o termo homofobia pela primeira vez (num artigo de Nestor Perlongher sobre Aids), e o Jornal do Brasil, em 1987. Hoje o Google-BR indica mais de 4 milhões de entradas para “homofobia”.



O segundo pioneirismo do GGB na luta contra a homofobia continua heroicamente ativo até hoje: já em 1981, no nosso primeiro Boletim (disponível on line no Google) começamos a divulgar a lista dos homossexuais assassinados no Brasil – 20 “homocídios” entre 1969-1981. Triste tarefa que repetimos todos os anos, perfazendo um registro de 7231 mortes, 256 no último ano, sendo mortos violentamente em média 127 LGBT+ no governo de FHC, 163 na primeira era Lula, 296 durante o Governo Dilma, 425 sob Temer e 303 mortes na presidência de Bolsonaro. Não há regularidades sociológicas que expliquem tais variações cronológicas, nem tampouco correlação com maior ou menor grau de organização do movimento LGBT+: por exemplo, a Bahia apesar de possuir dezenas de grupos LGBT+ e o maior número de paradas do Brasil, tem sido o estado onde são registradas mais mortes violentas nesse segmento da população.

Foi o GGB quem descobriu a primeira vítima da homotransfobia da nossa história, o índio Tibira do Maranhão, estourado na boca de um canhão em 1613, martírio comandado pelos Capuchinhos franceses em São Luiz, “para purificar a terra do abominável pecado de sodomia”. O GGB pleiteia junto ao Vaticano sua canonização.

Nosso quarto pioneirismo foi ter introduzido no Brasil, já em 2005, a primeira celebração do Dia Internacional contra a Homofobia, data que se converteu cinco anos mais tarde em Dia Nacional contra a Homotransfobia, efeméride comemorada em nossas principais cidades.



Também foi o GGB quem pleiteou, ainda na década de 80, a equiparação da homofobia ao crime de racismo, finalmente reconhecido pelo STF em 2019.

Lastimavelmente vivemos dramática contradição: de um lado, somos um dos países do mundo onde os LGBT+ conseguiram o maior número de direitos (casamento, adoção, mudança de nome, cotas, centros de referência em nível federal, estadual e municipal), mas, do outro lado, o Brasil é o campeão mundial de mortes violentas homotransfóbicas: uma morte a cada 16 horas segundo pesquisa do Ministério de Direitos Humanos (2019).



Homofobia tem solução: educação sexual em todos níveis escolares, leis que punam a homotransfobia como o racismo, políticas públicas que promovam a plena cidadania desse segmento e mobilização da população LGBT+ em defesa de seus direitos.

Luiz Mott é Fundador do GGB e prof. titular da Ufba