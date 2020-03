Diabético, Tom Hanks se recupera bem do coronavírus

Isolados em uma casa na Austrália, em quarentena, os atores Tom Hanks e Rita Wilson estão se recuperando bem do coronavírus. Ambos são americanos, mas estão no país da Oceania, pois o vencedor de dois Oscars de melhor ator filmava uma biografia sobre Elvis Presley, dirigida pelo australiano Baz Luhrmann, quando ele e a esposa, ambos com 63 anos, contraíram a doença.

Desde então, Tom Hanks vem fazendo publicações no Facebook sobre o seu estado de saúde. Na última, feita nesse domingo (22), o ator revelou que seu quadro de saúde está evoluindo bem. “"Ei, pessoal. Duas semanas após nossos primeiros sintomas e nós (Rita Wilson) nos sentimos melhor", escreveu Hanks.

O ator aproveitou para estimular que seus seguidores façam o isolamento social e respeitem a quarentena recomendada pelos profissionais de saúde. “Ficar em casa funciona assim: você não contamina ninguém - você não é contaminado por ninguém. Bom senso, não?", disse o ator.

Tom Hanks foi diagnosticado com diabetes tipo 2 em 2013 e, somado à sua idade, faz parte do grupo de risco da doença. Ele chegou a ficar isolado num hospital, mas já recebeu alta e se recupera em casa.

Confira a publicação do ator: