Diamba faz show em fábrica de cerveja artesanal em Lauro de Freitas

Uma das mais famosas bandas de reggae da Bahia, a Diamba, fará um show nesta sexta-feira (10) no bar da fábrica da cervejaria MinduBier em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

O grupo promete misturar clássicos como “Eu piro quando você passa”, “Brilhar”, “Penso no amor que vem” e “Moreninha” com um repertório novo.

Com muitos anos na estrada, a banda Diamba se consolidou como uma das referências do reggae music no estado baiano, conquistando um público fiel e respeito da crítica musical.

Na sua trajetória o grupo dividiu palco com nomes internacionais como The Wailers (banda que acompanhou Bob Marley), Steel Pulse, Gregory Isaacs, Dennis Brown, Israel Vibration, Alpha Blondy, Andrew Tosh, The Gladiators e Pato Banton. Além disso, a banda teve participações em diversas coletâneas como Super Surf MTV, Kaya no Reggae, Três da Bahia e Rádio bazar.

SERVIÇO:

O que é? Diamba no Mindubar.

Quando? Sexta-feira,Dia 10/02/2023, abertura dos portões às 18h.

Onde? Bar de Fábrica da Cervejaria Mindubier - Rua Martins de Oliveira, 109. Pintagueiras - Lauro de Freitas

Valor?

Ingresso premium R$50,00 (direito a 1 pessoa e 1 chopp mindupills incluso)Ingresso Gold R$ 90,00 (direito a 2 pessoas e 2 chopps mindupills inclusos)