Diane Warren e Anna Netrebko ganham o Polar Music Prize, o 'Nobel' da música

(Fotos: Reprodução/Instagram)

A cantora e compositora americana Diane Warren e a soprano russa Anna Netrebko são as vencedoras do Polar Music Prizes, prêmio sueco conhecido também como o Nobel da música. A comissão julgadora da premiação chamou, nesta terça-feira (11), Diane Warren de "mestre em escrever para a voz humana" e disse que suas músicas "incluem a rara combinação de serem cativantes e complexas o suficiente para serem ouvidas centenas de vezes".



"Diane Warren é a rainha da música popular americana", disseram, ainda, os jurados. Warren, que compôs músicas para diversos artistas e para vários filmes, tem "a arte perfeita para fazer uma balada poderosa".



A comissão julgadora do Polar Music Prizes prestou homenagem para Anna Netrebko chamando-a de "uma cantora enorme que mantém os clássicos vivos, esgota os ingressos de todas as suas apresentações e chama a atenção de um novo público para a ópera" "Quando Anna Netrebko se apresenta, é impossível olhar para o outro lado", eles escreveram.

Entre os outros artistas premiados anteriormente estão Sting, Patti Smith, Paul McCartney e Joni Mitchell, além de bandas como Pink Floyd, Led Zeppelin e Metallica. Maestros como Pierre Boulez e Mstislav Rostropovich também já foram premiados.

Os vencedores ganham cerca de US$ 103 mil. A cerimônia de entrega será em Estocolmo, no dia 9 de junho.

Criado em 1989 por Stig Anderson, produtor do grupo sueco Abba, o Polar Music Prizes reconhece, normalmente, um artista clássico e um pop a cada ano.