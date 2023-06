Diante do Cruzeiro, Bahia terá primeiro reencontro com ídolo Gilberto

O duelo contra o Cruzeiro marcará um reencontro para o Bahia. Um ano e meio depois de deixar o Esquadrão, Gilberto voltará à Arena Fonte Nova, mas pelo lado adversário. Será a primeira vez que o artilheiro enfrentará o clube pelo qual quebrou uma série de recordes e saiu com o status de ídolo.

Ao todo, o atacante disputou 189 jogos com a camisa tricolor, com 83 gols marcados em três temporadas e meia. O centroavante foi uma peça importante nos títulos do Campeonato Baiano de 2019 e da Copa do Nordeste de 2021 - quando marcou um dos gols da final contra o Ceará, no Castelão.

Não para por aí. Durante o período em que defendeu o Bahia, Gilberto conquistou marcas importantes. Se tornou o maior artilheiro da Arena Fonte Nova (com 32 gols) e do Esquadrão na história do Brasileirão (46 gols), além de ter assumido o 16º lugar entre os maiores goleadores do clube - ultrapassando Bobô.

Mas nem tudo foram flores. O atacante também amargou o rebaixamento para a Série B, em 2021. Como consequência, chegava ao fim a passagem do jogador pelo tricolor. Logo em seguida, acertou com o Al Wasl, dos Emirados Árabes. Em janeiro deste ano, foi anunciado pelo Cruzeiro.

A passagem pela Raposa, porém, não vem dando os mesmos frutos que no Bahia. Até aqui, Gilberto não brilhou e, em 21 jogos com a camisa celeste, balançou as redes apenas seis vezes. Ele ainda chegou a ficar oito jogos sem anotar gols e, atualmente, não marca há cinco partidas. Se não fizer contra o Bahia, completará um mês de jejum.

Não a toa, o centroavante vem alternando a condição de titular com Henrique Dourado - que também vive momento de "briga" com as redes. Nesta sexta-feira (9), a dupla foi alvo de protesto realizado por um grupo de torcedores em frente à Toca da Raposa. O atacante Bruno Rodrigues e o goleiro Rafael Cabral também foram questionados.

Apesar do atacante viver fase abaixo do esperado, o meia Thaciano reconheceu a força que o ex-companheiro de equipe tem. Mas minimizou o reencontro com o jogador.

"Gilberto é um grande jogador, conheço muito bem, o clube também. Mas é cada um do seu lado. Eu defendendo o meu pão e ele o dele. Que a gente possa sair com esse triunfo", disse.

Bahia e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (10), às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão ocupa a 15ª posição, com oito pontos. Já o rival é o 10º colocado, com 13.