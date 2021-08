Diários de Intercâmbio: Larissa Manoela estrela novo filme teen da Netflix

Não é segredo que Larissa Manoela adora passar uma temporada nos EUA. Quando não se encontra em uma de suas duas casas em Orlando, a nova estrela do cinema brasileiro parece engatar um trabalho após o outro. Desde que fechou contrato com a Netflix, a atriz já viveu uma influenciadora digital em Modo Avião e agora vai interpretar uma jovem estudante em Diários de Intercâmbio, que estreia nesta quarta-feira (18).

Dirigido por Bruno Garotti (de Ricos de Amor e Tudo por um Popstar), o filme teen está entre as apostas da gigante do streaming para o mercado nacional – e promete ser um dos grandes lançamentos da semana.

O longa da Netflix acompanha Barbara (Larissa Manoela) e Taila (Thati Lopes), duas amigas que resolvem fazer intercâmbio nos EUA, acreditando que isso poderia acabar com todos os seus problemas. Elas só não imaginavam os desafios, as situações constrangedoras e o choque cultural que viriam pela frente.

O caos se anuncia quando Barbara, que sonhava em conhecer Nova York, descobre que elas vão morar a duas horas de distância, na pacata e congelante cidade de Woodstock. Acostumada ao conforto de casa, ela vive uma experiência inusitada ao executar tarefas domésticas para sua nada simpática anfitriã.

Além de Larissa Manoela e Thati Lopes, Diários de Intercâmbio conta com Bruno Montaleone no papel de Lucas, o provável interesse amoroso da protagonista. O elenco inclui outros nomes conhecidos do público, como Emanuelle Araújo, Marcos Oliveira, Tânia Khalill e Flávia Garrafa.

Inteiramente rodado antes da pandemia de covid-19, o longa teve locações nas cidades de Nova York e de Kingston – esta última a 160 km da Big Apple. As demais filmagens aconteceram no Rio de Janeiro e em diversos pontos de Niterói, como as praias de Icaraí e Charitas e o Parque da Cidade.