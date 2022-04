Diarista de Goiânia recebe mais de R$ 16 mil por engano e devolve dinheiro

Uma diarista de Goiânia protagonizou um momento de honestidade nesta quarta-feira (30) ao devolver mais de R$ 16 mil que recebeu por engano após um jovem de São Paulo fazer uma transferência bancária para a conta errada.

Divina Pereira da Silva, de 55 anos, transferiu o dinheiro de volta ao mecânico João Gabriel Cenadese, de 25 anos, que mora em Presidente Prudente (SP), cerca de oito horas após a quantia entrar em sua conta.

“O rapaz simplesmente depositou um dinheiro na conta errada e minha obrigação era devolver, porque o dinheiro não é meu, não me pertence. Independente de onde veio, de quem é”, disse Divina ao G1.

João Gabriel transferiu o valor R$ 16.118,00, na manhã de quarta, para a diarista. Ao perceber o erro, ele ligou para Divina para relatar o ocorrido, mas ela acreditou se tratar de um golpe.

“Eu nem tinha visto. Como eu sou diarista, eu nem tive tempo de olhar no celular. Aí eu recebi uma ligação de um rapaz falando que tinha caído um dinheiro na minha conta. Eu falei: ‘Na minha conta?’. Ele explicou que foi fazer um deposito e digitou errado e caiu na minha conta”, relata.

Depois que foi conferir seu aplicativo ela confirmou a quantia extra em sua conta. Ela então foi ao banco para ter certeza da origem do dinheiro. “Eu fui olhar e realmente tinha R$ 16 mil, além do dinheiro que eu tinha ganhado do meu serviço de ontem. Na verdade, eu nem pensei que fosse um erro, eu pensei que fosse um golpe. Fui até o banco, conversei com a gerente e ela me explicou”, disse.

Esclarecida a situação, Divina não tardou a devolver o dinheiro à Gabriel, que recebeu cada centavo de volta ainda na tarde da quarta-feira.

“Eu mandei o dinheiro para ela, por engano. Uma senhora muito honesta de Goiânia me devolveu o valor”, relatou o jovem.

O dinheiro, contou João, é do pai dele, que é cadeirante e tem mal de Parkinson. Os R$ 16 mil serão usados para melhorar a qualidade de vida dele.

“O dinheiro é do meu pai, eu apenas emprestei a conta para ele. Esse dinheiro é de um seguro que a minha avó tinha quando viva. Ela morreu há quatro meses e ele recebeu esse dinheiro essa semana. Ele está precisando de uma cadeira de rodas nova, então, vai ajudar muito ele”, concluiu.