Dias antes de ser morto, empresário distribuiu roupas: 'Fez alegria de uma galera'

Conhecido pela irreverência, o empresário Tairan Souza Santos, 33 anos, era um dos responsáveis o bloco de travestidos "As Mocreias", que desfila há cinco anos no bairro todo mês de dezembro. No último dia 18, durante a passagem do bloco, ele deu peças de sua loja de roupas masculinas e femininas, a "Neguinho Modas", durante a brincadeira.

"Ele era muito dado, afetuoso, e por isso tinha muitos clientes aqui e gente de fora só bairro. Então, era muito grato pela preferência que davam a ele. Por isso que neste dia, depois da brincadeira, ele resolver dar as roupas que ele não consegui vender, uma forma de presentear os clientes", conta o eletricista Antônio Sales, 59, pai de Tairan, baleado na tarde deste domingo (25), após um carro com três assaltantes bater próximo à casa deles. Segundo Antônio, o responsável pelo disparo não teve a intenção de matar o empresário. O crime é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em um vídeo do último desfile das "As Mocreias", Tairan aparece em cima de um som de paredão jogando algumas peças de sua loja para as pessoas do bloco e também para crianças entre o antigo e o atual final de linha de Águas Claras. "Foi o presente de Natal de muita gente que, por algum motivo, não pôde comprar roupas esse ano. Fez a alegria de uma galera", disse um dos amigos do empresário.

No dia, Tairan estava bastante animado. "Ele gostava disso, porque que era da essência dele. Era uma pessoa muito prestativa, alegre depois. Depois do baba do bloco, ele saiu em com o paredão jogando roupas para a galera. Esse e outros gestos faziam dele um cada muito especial. Vai fazer muita falta. Toda a comunidade está sentida. Com certeza, hoje à tarde, no enterro, Água Claras em peso vai comparecer", declarou o amigo. Tairan será enterrado às 16h30 de hoje, no cemitério Bosque da Paz, na Estrada Velha do Aeroporto.

Crime

Seu Antônio conta como foi que o filho foi baleado. "Na hora, nós dois estávamos na frente dele (bandido). Quando começou a juntar gente, o criminoso puxou a arma, como que fosse atirar para cima, como um policial faz para dispersar pessoas, mas a arma disparou antes disso e atingiu o meu filho. Mas isso não exclui a culpa dele, porque quando você faz uma ação que pode custar a vida de alguém, você assume o risco", declarou.

Ele contou que três homens tinham acabado de roubar um Toyota Corolla branco no final de linha de Água Claras, por volta das 12h. Na fuga, o carro bateu em outro veículo e depois em um poste de iluminação pública, onde parou próximo à casa de pai e filho e da loja de Tairan, a Neguinho Modas. "Eu e ele saímos com o barulho da porrada e aí demos de cara com um dos assaltantes apontando a arma para um vizinho tirar o carro batido, na certa, ele (bandido) não sabia dirigir ou estava sem condições para isso porque dava para ver nitidamente que estava fora de si, drogado. Aí foi juntando muita gente e houve o disparo", contou o pai.

Tairan não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital

(Foto: Reprodução)

Antônio disse ainda que Tairan foi atingido na cabeça. "O rosto dele não estava bastante ensanguentado, mas vi que ele havia perdido um dente e deduzo que a bala entrou pela boca", contou. O empresário chegou a ser socorrido para o Hospital Eládio Lassere, mas não resistiu. "A mãe dele está arrasada, sem comer, à base de medicamentos, assim como eu, mas hoje ela está aceitando mais a ausência dele", disse.