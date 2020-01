Dias D'Ávila: homem é morto após se envolver com ex-mulher de traficante

Um homem foi morto no município de Dias D’ávila, na Região Metropolitana de Salvador, após se envolver com a ex-mulher de um traficante. Jackson dos Santos Carvalho, de 25 anos, namorava há cerca de dois meses com uma mulher de prenome Alana, que morava no bairro de Cidade Mirim. Segundo informações da família, o jovem foi assassinado a tiros neste sábado (4), quando chegava à casa da então namorada.

Um parente da vítima, que preferiu não se identificar, contou ao CORREIO que Jackson havia pedido até autorização ao traficante para frequentar a área logo no início do romance. “A menina tinha um ex-marido com procedência ruim. A informação que temos é que três homens invadiram a casa dela armados e disseram que não fariam nada com ela. Esperaram Jackson chegar no local, mandaram ela entrar em casa e atiraram nele. Acreditamos que foi um crime passional, por ciúmes”, afirmou. Alana não foi ferida.

Ainda de acordo com o famíliar, os homens que atiraram em Jackson chegaram na casa da namorada dele disfarçados de prestadores de serviço: “As três pessoas estavam vestidas com padrão de empresa, de cor azul. Não sabemos de qual empresa, mas os homens estavam com um macacão azul”.

Jackson deixa uma filha recém-nascida de outro relacionamento. O sepultamento deve acontecer neste domingo (5), no Cemitério Municipal de Dias D’Ávila. “Ele não estava trabalhando no momento, mas montou uma guia de doces e salgados para vender com a irmã. É uma tristeza para todos nós”, conta o parente.

Mais crimes em Dias D’Ávila

Outros três homens foram município de Dias D’Ávila neste final de semana. Segundo informações da polícia, as vitimas são Renan Wilker Teixeira dos Santos, de 23 anos, Hebert Roger de Jesus, também de 23 anos e Adriano Gouveia Silva, de 25. Os casos aconteceram nos bairros de Genaro, Cristo Rei, Jardim Futurama, respectivamente. A autoria e motivação dos crimes serão investigadas pela 25ª Delegacia de Dias D'Ávila.