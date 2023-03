"Dias difíceis da minha vida", dispara Sthe Matos sobre polêmica com Kevi Jonny

Se alguém estava esperando um pronunciamento daqueles da influenciadora Sthe Matos, infelizmente não veio aí. A jovem de 24 anos, que estava viajando pela Jamaica com o namorado, Kevi Jonny, decidiu não se envolver na polêmica que tomou conta das redes sociais nos últimos dias.

Em seu Instagram, com mais de 10 milhões de seguidores, a mãe de Apolo pediu desculpas aos fãs por não ter se pronunciado antes sobre tudo, mas precisava ficar sozinha e longe de tudo que envolve a internet.

"Esses dias foram muitos difíceis da minha vida e, pelo meu bem-estar, pelo bem-estar do meu filho que tem apenas 4 anos, eu preciso estar bem para que ele esteja também, eu preciso desse momento", comentou.

Com a enxurrada de comentários, directs e várias menções, a ex-Fazenda revelou que, durante a viagem, não ficou muito tempo com o celular e decidiu não falar nada sobre a briga entre Letícia Costa e Kevi Jonny.

"E quero dizer para vocês que querem que eu venha me pronunciar, falar, vocês não vão ter isso de mim, porque tudo o que eu busco hoje é ter paz. Eu já senti o gosto, o sabor de estar no fundo do poço e hoje eu não me permito voltar para lá", frisou.

Ao contrário das outras polêmicas que ela se envolveu, como a aproximação que teve com Dinho Alves em A Fazenda 2022, Sthe pretende continuar longe de polêmicas nas redes sociais.

Vale lembrar que Kevi Jonny também se pronunciou, mas não explicou direito sobre a situação.