Dica de negócio: farmácias de manipulação crescem 26,8% em quatro anos na Bahia

Quem está pensando em empreender e abrir um negócio próprio deve considerar a possibilidade de abrir uma farmácia de manipulação. Os números mostram que o setor não tem enfrentado crises. Especialmente na Bahia. Em termos nacionais, o número de estabelecimentos do setor cresceu 8,8% entre 2014 e 2018. Na Bahia, o incremento foi três vezes maior, 26,8%.

Para Cláudia Aguiar, proprietária da farmácia Flora e presidente da seção baiana da Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag-Ba), os fatores contribuem para esses números são: o aumento na procura pela personalização de medicamentos, uma tendência que segundo ela veio para ficar; o uso cada vez maior de fórmulas personalizadas para animais de estimação; o aumento de demanda para produtos voltados para a prevenção de doenças e de combate ao envelhecimento; e a interiorização do setor.

Em 2018, ainda conforme os dados anunciados pela associação, o setor contabilizou 361 unidades (farmácias) em funcionamento na Bahia (874 no Nordeste e 7.545 em todo o Brasil); empregou 5.888 pessoas no estado (54 mil no país), e faturou, em todo o Brasil, cerca de R$ 5,75 bilhões.

Customização dos medicamentos

A personalização de medicamentos é a bola da vez do setor. Médicos e pacientes descobriram vantagens na customização das fórmulas, especialmente para crianças e idosos. No primeiro caso, dificuldades para ingerir comprimidos grandes ou líquidos de gosto amargos podem ser superadas, por exemplo, pelo uso da mesma fórmula em sachês e com o adicional de sabores adocicados.

No segundo, uma possibilidade bem explorada é a de substituição de vários comprimidos ao dia por um único – ou um sachê –o que facilita maior adesão aos tratamentos, já que pacientes cm mais idade podem se esquecer de tomar tanto as medicações em variadas horas do dia. Claudia salienta que todas as fórmulas têm obrigatoriamente de serem receitadas por médicos, que vai discutir com o paciente a melhor forma de conduta do tratamento.

A personalização traz ainda um ganho econômico, já que evita desperdícios, uma vez que o remédio em sua apresentação tradicional, pode trazer uma dose elevada do princípio ativo (o que obriga ao consumo de meio comprimido, por exemplo) ou cartelas com um número de pastilhas maior que o indicado ao tratamento.

Cosméticos

Mudanças de comportamento da sociedade também têm sido benéficas para as farmácias de manipulação. Já há algum tempo, as pessoas procuram investir mais na prevenção que na cura. Segundo Cláudia a cosmetologia sempre foi importante fonte de receita, e vai continuar sendo, uma vez que as pessoas estão mais preocupadas em evitar ou retardar os efeitos do envelhecimento, principalmente na pele. E para isto têm recorrido às fórmulas manipuladas que usam produtos indicados pelos médicos para cada paciente.

Muitos deles não encontrados – ou não vistos juntos – nos cosméticos das marcas tradicionais. Outras mudanças benéficas dizem respeito à maior informação sobre medicamentos manipulados entre o público das cidades do interior – gerando maior demanda para as farmácias – e à incorporação de gatos e cachorros como verdadeiros membros da família, o que também leva à procura por remédios customizados para eles.



Renda extra com aluguel de carro

Após um período de testes em Salvador (BA) e outras capitais brasileiras, a moObie vai ampliar sua operação de carsharing para todas as cidades da Bahia. Carsharing é o sistema no qual o proprietário de um veículo pode ter uma grana extra alugando o veículo para outras pessoas inscritas na plataforma. Segundo a empresa, esta expansão é mais um passo no processo de consolidação.

A startup começou suas atividades no segundo semestre de 2018 com o recebimento de aporte de R$ 15 milhões de investidores-anjo e parcerias com a Toyota e a Liberty Seguros. Atualmente, a moObie contabiliza só em Salvador mais de 5.300 usuários cadastrados e 650 automóveis de pessoas físicas disponíveis para locação. Ainda de acordo com a organização, o crescimento da plataforma ocorre na medida em que o conceito de carsharing passa a ser cada vez mais compreendido pelos brasileiros como uma alternativa de geração de renda para pequenas empresas e pessoas físicas que estão com o carro sem uso na maior parte do tempo.

“A moObie serve como um investimento: ao alugar o carro que está parado na garagem, o parceiro garante uma renda extra. O retorno financeiro serve como renda extra e até como forma de custear o próprio carro”, explica Tamy Lin, CEO e fundadora da plataforma.



FIQUE POR DENTRO

Economia do oceanos

Pesquisadores de renome internacional, que discutem globalmente as repercussões econômicas e ecológicas sobre a sociedade e os oceanos, já estão confirmados para o I Fórum Internacional do Meio Ambiente e Economia Azul - Promovendo Redes de Inovação para o Nordeste Brasileiro, que acontece amanhã e depois em Salvador. Entre os destaques da programação estão Jerry Miller, ex-assessor de políticas para os oceanos do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama; e D. K. Osseo-Asare, especialista em cidades resilientes, conceito que será abordado no fórum.

Cenário

O sócio e estrategista global da XP Investimentos, Daniel Cunha, estará em Salvador no próximo dia 23. Ele vai proferir palestra sobre o cenário econômico nacional e as perspectivas para o segundo semestre de 2019. A apresentação, seguida de almoço, é promovido pelo Business Bahia, grupo que reúne mais de 250 empresários locais, sob a liderança do consultor Carlos Falcão, e acontece na Casa do Comércio.

Prêmio

O Grupo Fleury, detentor da marca Diagnoson a+, na Bahia, foi premiado no ranking das Melhores Empresas da Bolsa na categoria Saúde, realizado pelo site InfoMoney em parceria com o Ibmec (Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais) e a consultoria Economatica. O ranking analisou diferentes indicadores das companhias abertas em três anos, de 2016 a 2018, como os resultados, o desempenho das ações e as práticas de governança corporativa.

O prêmio chega no momento em que o Grupo Fleury registra crescimento de lucro, receita e geração de caixa nos últimos três anos. Desde 2017, o Grupo Fleury retomou seu projeto de expansão orgânica e por aquisições. O Plano de Expansão do Grupo Fleury prevê a inauguração de 73 a 90 unidades até 2021.

Carne

A Friboi, unidade de negócios de carne bovina da JBS, alcançou 100% de conformidade em auditoria externa que avalia diversos critérios de produção em todas as suas unidades de abate localizadas na Bahia. Com certificação pelo Serviço Brasileiro de Certificações (SBC) e batizado como Selo da Cadeia de Fornecimento, o projeto – desenvolvido pela própria JBS – contempla padrões internacionais e requisitos de interesse comum de todos os mercados atendidos pela empresa.

As plantas foram avaliadas nos seguintes critérios: bem-estar animal, originação / sustentabilidade, transporte de animais, equipamentos / instalações, saúde animal, procedimentos / qualidade, controle da cadeia de fornecimento, meio ambiente, responsabilidade social, rastreabilidade, classificação e tipificação de carcaça e material específico de risco.

Customização

A Yamá Cosméticos está lançando um produto específico para os consumidores nordestinos. Trata-se de uma edição especial do creme multifuncional Yamasterol Sun. O produto promete proteção solar para os cabelos. Segundo a empresa, a formulação cria uma barreira de proteção contra os efeitos da radiação solar, mantendo a hidratação e a maleabilidade dos cabelos durante todo o dia.

O uso é indicado para todos os tipos de cabelo, especialmente fios ressecados, danificados, quimicamente tratados ou descoloridos.