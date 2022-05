DiCaprio ensina brasileiros a tirar título de eleitor e Anitta faz piada

O ator e ativista Leonardo DiCaprio usou as redes sociais para comentar a política do Brasil: antes de ensinar como proceder, ele pediu para que os jovens tirem o título de eleitor e participem das eleições de 2022. Anitta aproveitou uma publicação do astro de Hollywood para comentar o assunto.

"Obrigado aos heróis da democracia no Brasil que estão ajudando os jovens a se registrarem para votar. Saiba mais sobre como tirar o seu título online até o dia 4 de maio", escreveu DiCaprio em um post no Twitter.

Anitta compartilhou a publicação do ator e brincou: "Viu, galera! DiCaprio está até aprendendo português para salvar a gente”.

DiCaprio é conhecido por ser ativista do meio ambiente e já comentou diversos temas relacionados à situação da Amazônia no Brasil em suas redes sociais, incluindo desmatamento, o descaso com a população indígena e as eleições presidenciais. Além dele, Mark Ruffalo também já se pronunciou para incentivar o voto adolescente no Brasil.

Outro ator que tuitou pedindo que os brasileiros tirem o título até 4 de maio foi o ator Mark Hamill, o Luke Skywalker de Star Wars. Ele aproveitou a data e fez uma brincadeira outra efeméride muito conhecida do público da saga estelar: "Tirem o título de eleitor até 4 de maio, jovens do Brasil! May the 4th be with you...ALL!"

