Dicas de caixas de som pro Verão - Parte II

Na última coluna, falamos sobre as mini caixas, para momentos mais intimistas nesse Verão que já derrete os baianos. Desta vez, a sugestão é de caixas maiores, daquelas que se usa para fazer uma festa de verdade, tipo réveillon. O conselho segue o mesmo: respeite os vizinhos, não exagere e saiba a hora de abaixar o volume.



Pra começar, a JBL DJ Xpert J2515. Com quase 1,20m de altura, possui duas entradas pra microfone, uma para áudio analógico e duas para USB. Funciona via Bluetooth e ainda conta com uma controladora para mixar músicas no próprio aparelho e luzes LED. É pra virar DJ MESMO. São dois subwoofers de 12" e um tweeter de 1", com 400W de potência. O preço? Varia bastante, de R$ 1.424 a R$ 2.429.



Com uma proposta semelhante - e um preço bem mais em conta, a TRC 1000 promete 1000W com dois alto-falantes de 8" e 16kg (sete a menos que a da JBL). Conta com alça e rodinhas para transporte, luzes LED, entrada para dois microfones e USB, rádio FM e é mais baixa, com 78cm. Não possui controladora. O preço fica entre R$ 639 e R$ 1.120.

TRC 1000 promete 1000W de potência (foto: Divulgação)

Uma opção menor e que ‘fala’ bastante é a Multilaser SP200. Conta com 150W de potência e bateria para durar entre 4 e 5 horas ligada, após cerca de 6 horas de carga. Já vem com microfone e possui 68cm de altura, pesando 14kg. Possui uma entrada USB e uma para áudio analógico. Dá pra fazer uma festinha boa.



E lembre-se: caso alguém exagere no som, não hesite em ligar pro Fala Salvador, pelo telefone 156, e denunciar a poluição sonora.