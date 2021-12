Dicas dos melhores panetones para fazer sua ceia de Natal mais doce

No final deste ano, mais de 40 mil toneladas de panetones deverão chegar às mesas dos brasileiros para compor a sempre aguardada ceia de Natal. A estimativa é da Associação Brasileira da Indústria de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (ABIMAPI) que espera um faturamento 5% maior em comparação a 2020. Mas afinal o que faz desse pão um item tão imprescindível para o Natal dos brasileiros?

Panetone de laranja da Tortarelli (Foto: Divulgação)

Para entender esse fenômeno, vamos voltar ao passado para compreender como o produto – que reza a lenda foi criado no final do século 15, na Itália - desembarcou no país e entrou definitivamente no menu das festas de final de ano. Sim, porque o dito cujo é também onipresente na ceia de Réveillon.

Panetone do Fasano (Foto: Divulgação)

A mistura de farinha de trigo, ovos, açúcar, passas e frutas atravessou as fronteiras da Europa e chegou a vários países da América do Sul pelos imigrantes italianos que entre o final do século 19 e a primeira metade do século 20 atravessaram o Atlântico em busca de oportunidades no nosso continente.

Linha Soul Good da Kopenhagen: sem glúten e sem açúcar (Foto: Divulgação)

Ao longo dos tempos, a indústria de panificação se apropriou do invento e investiu em ações promocionais transformando-o num item indispensável às festas de fim de ano. Para nossa sorte, com o crescimento da gastronomia e a revalorização de produtos artesanais, o panetone entrou nos cardápios de confeiteiros, padeiros e até de chefs de cozinha que vêm criando recheios cada vez mais sofisticados e, claro mais saborosos. É o caso dos chefs Dante e Kafe Bassi, do restaurante Manga Mar, no Rio Vermelho.

Panetone trufado da Bolo da Luz (Foto: Divulgação)

“Nossos panetones são de fermentação natural e usamos produtos especiais, tanto para o tradicional, com frutas cristalizadas, uva passa com avelã, mel de uruçu e samburá; como para o de chocolate que é feito com chocolate e nibs de cacau”, explica Dante.

Panetone do Manga Mar (Foto: Divulgação)

Assim como o Manga, confeitarias como a Tortarelli e Faustino também capricham nos recheios e coberturas, acrescentando ingredientes especiais para tornar o produto mais competitivo.

Panetone da Confeitura Faustino: vários sabores (Foto: Divulgação)

A Confeitaria Faustino, por exemplo, não apenas investiu na sofisticação do seu produto - de excelência, por sinal - como caprichou na embalagem. Claro que o crescimento da oferta dos produtos artesanais forçou a indústria a também sofisticar seus panetones.

Panetone de Jessica Azevedo Confeitaria (Foto: Divulgação)

Marcas como Fasano, Perine, Almacen Pepe, Havana, Grand Cru e até a gigante Kopenhagen criaram coberturas e recheios especiais que caíram no gosto dos brasileiros. A Kopenhagen, por exemplo, que vem criando linhas especiais ano após ano. Uma delas é a Soul Good para quem tem restrição a lactose e açúcares. Ou seja, não tem como fugir do panetone.

Panetone do Almacen Pepe (Foto: Divulgação)

Nessa disputa desenfreada quem ganha é o consumidor que agora não apenas pode escolher o panetone de sua preferência como enriquecer sua mesa de Natal com a grande variedade de produtos. Escolha o seu e Feliz Natal!

Chocotone e Panetone da Perini (Foto: Divulgação)

Serviço:

@perini_oficial – Delivery – www.delivery.perini.com.br ou nas lojas Pituba, Graça e Barra- Preço: Tradicional – R$ 17,90 – chocotone – R$ 25,90

@fasano – Praça Castro Alves, 5, Centro. Tel. 71 2201 6336 – Preço: R4 169,00

@jessicaazevedo_confeitaria - Apenas delivery – Tel. 71 3052 0600 - preço R$ 89,90

@confeitariafaustino – Rua Macaúbas, 96, Rio Vermelho. Tel 71 997107283 – Preços: R$ 65,00 na embalagem padrão e R$ 95,00 na caixa

@havannashoppingdabahia – Shopping da Bahia – Piso 3. Tel. (71) 99951-0201 - Preço: R$ 109,90

@kopenhagen_salvador – Shoppings Barra, Salvador, Parque Shopping, Madison Plaza e Aeroporto – Preço do Soul Good – R$ 119,90 – Informações: www.kopssa.jotaja.com.br

@mangarestaurante – Rua Professora Almerinda Dutra, 40, R$io Vermelho. Tel. 71 3506 2744 – Preços: R$ R$ 35,00 (250g) e R$ 70,00 (500g)

@coffeetownsalvador – Corredor da Vitória e Pituba – Tel 71 98344 4478 – Preços: R$ 44,90 (500g) e R$ 69,90 (1kg)

@grandcrusalvador – Shoppings Barra (71 98430) , H Mall (71 99949 3662)), e Bahia Marina (71 99616 9558) . Preço: R$ 109,90

@tortarelli – Rua das Hortencias, s/n e shoppings Barra e Salvador. Delivery: 71 99743 9334 – Preços – Panetone de laranja R$ 65,00 – Chocotone – R$ 105,00

@bolodaluz – Rua Mato Grosso, 174, Pituba. Tel. 71 3018-7303 – Preço: R$ 60,00

@almacenpepe – Pituba (71 3015 5100), Horto (71) 3356 2486 e Alphaville (71 3011 9001)- Preço: R$ 85,00