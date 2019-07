Dicas para fazer compras online segura e econômica

Para fazer boas compras online deve-se fazer uma boa pesquisa para encontrar promoções online com bons descontos. Por isso, é preciso ficar bem atento na hora de fechar negócio, principalmente se os preços baratos estiverem bem abaixo do que o mercado costuma cobrar. Para ajudar os consumidores online, preparamos algumas dicas que vão ajudar a aproveitar os descontos de verdade e fugir das armadilhas digitais.

Esqueça o impulso na hora das compras:

Quem nunca, ao entrar no site daquela loja que tanto agrada, viu um desconto que parecia tão incrível e que tinha prazo de validade e, com medo de perder a promoção da sua vida clicou em comprar e, depois de algum tempo, achou outro desconto ainda melhor? Para aproveitar as promoções que as lojas virtuais oferecem, de verdade, a dica é não agir de imediato e por impulso na hora das compras.

Mesmo que aquela oferta pareça inacreditável, tenha prazo de validade e as propagandas te impressionem para comprar agora, resista. Pense, pechinche e compare a melhor compra efetivamente. Você não vai se arrepender em esperar um pouco mais na hora de efetuar sua compra. O tempo é a favor do comprador.

Cuidado com sites falsos:

Os criminosos cibernéticos estão cada vez mais sofisticados e ousados. Hoje em dia, eles não se restringem só a enviar e-mails com links maliciosos. Atualmente, praticamente sites inteiros estão sendo clonados. Por isso, antes de digitar seus dados pessoais e bancários em um site, preste muita atenção se o endereço é real ou uma cópia daquele endereço conhecido.

Observe atentamente todos os detalhes, como a ortografia, cores do site, tipo da fonte e, se desconfiar que aquele endereço é falso, denuncie. Procure também fazer uma checagem de reputação em sites como o Reclame Aqui e ebit.

Muitas vezes, os criminosos trocam algumas letras de nomes de lojas famosas para confundir os desavisados ou impulsivos.

Verifique a segurança do site:

Em alguns casos, o site que você está navegando é realmente daquela loja que você tanto agrada, mas o endereço não é seguro, expondo os compradores a riscos desnecessários.

Para evitar transtornos, observe alguns elementos que atestam a segurança do site, como a presença da extensão “HTTPS” na barra de endereço do site. Além disso, verifique se o site possui um cadeado, antes do endereço. Isso é outro indício de que se trata de um endereço seguro, garantindo que seus dados estão protegidos e não serão interceptados por terceiros.

Mantenha seu antivírus sempre atualizado:

Máquinas com antivírus desatualizado podem ser uma porta de entrada para hackers e programas maliciosos. Então, antes de fazer suas compras online, garanta que seu antivírus está atualizado. Outro ponto importante, é evitar compras em computadores públicos. Evite também fazer transações em redes públicas de internet. Elas podem expor risco aos seus dados sigilosos.

Confira a forma de pagamento:

Antes de encerrar a compra, verifique a forma de pagamento. Observe se tudo está certo, incluindo seus dados cadastrais pessoais e bancários. Fique de olho também se os valores lançados são aqueles que estavam aparecendo na oferta que você recebeu. Vale ficar atento também no nome da empresa que receberá o dinheiro pago.

Muitas vezes, os criminosos cibernéticos costumam colocar o nome de terceiros como forma de desviar o dinheiro.

Acompanhe sites de cupons.

Por fim, uma ótima forma de aproveitar as promoções e fazer boas compras online é participar de fóruns e acompanhar os sites onde são compartilhados cupons.

Muitas vezes, as melhores ofertas estão em mensagens que deixamos passar. Por isso, leia tudo atentamente e se cadastre também em newsletters de lojas. Algumas vezes, os próprios locais dão esses cupons.

Seguindo todas essas dicas, você não só vai só economizar, como vai comprar com mais segurança e sem sair de casa.





Evandro Correa é especialista em promoções e cupons online do site Webpromoções