Didi participou de esquema de apostas enquanto atuava pelo Bahia

O zagueiro Didi trocou mensagens com um apostador investigado pela Operação Penalidade Máxima II, do Ministério Público de Goiás, enquanto atuava pelo Bahia. Prints mostram que o jogador teria ciência do esquema de manipulação. Ele diz, inclusive, ter colocado dinheiro em um lance casado, envolvendo cartões para outros atletas.

De acordo com a denúncia, o defensor falava com a pessoa que aliciou Eduardo Bauermann, do Santos, para receber punição nos jogos contra Avaí e Botafogo, ambos pelo Brasileirão de 2022. As conversas aconteceram em novembro do ano passado, quando o defensor jogava pelo Bahia na Série B.

Em 2023, o zagueiro se transferiu para o Água Santa, onde conquistou o vice-campeonato paulista. Atualmente, está no Avaí, e foi titular nas últimas quatro partidas do time na Série B.

As mensagens foram divulgadas pelo site ge. Didi diz ter realizado uma aposta combinada para que Eduardo Bauermann, Moraes (Juventude), Kevin Lomónaco (Red Bull Bragantino), Dadá Belmonte (Goiás), Paulo Miranda (Juventude) e Igor Cariús (Cuiabá) recebessem cartões em seus respectivos jogos pela 36ª rodada da Série A do Brasileirão.

Didi: "A odd ficou quanto?"

Apostador: "Muito bom, excelente na verdade"

Didi: "Quanto, viado? Odd de quanto?"

Apostador: "Espera, agoniado. Não começa a me agoniar, não. (Odd) De 500"

Didi: "Porra, começa a falar e não termina. Se fuder kkk. Caralho! 500? Você é louco, essa vai ser a boa hein, cuzão! Você é louco, vai salvar. Papo de milhões"

Apostador: "Vai em nome de Jesus, irmão. Confia!"

Didi: "Claro que confio, pau no cu"

Apostador: "Hacker chegando vou começar"

Didi: "Tá bom. Os amigos lá do Atlético (não especifica qual) vão nessa também?"

Apostador: "Não"

Didi: "Entendeu, viado. Manda aí quem são os caras, viado. Porra! Deixa os outros curioso, filho da puta. Vou fazer na minha aqui, tô no busão, chegando no aeroporto. Manda aí, filho. Pra mim fazer. Vou embarcar já, já"

Apostador: " Bauermann (Santos), Keven (Bragantino), Dadá Belmonte (Goiás), Paulo Miranda (Juventude), Moraes (Juventude), Igor da Silva (Cuiabá)"

A aposta, porém, não deu certo. No dia 5 de novembro, o Santos enfrentou o Avaí, na Arena Barueri, e Bauermann não cumpriu o acerto de receber um cartão amarelo. No dia seguinte, em Alagoas, Didi ficou no banco de reservas do Bahia contra o CRB, pela rodada final da Segundona.

Em uma outra conversa, Didi cobra o apostador pelo pagamento de R$ 250 mil a uma terceira pessoa, não identificada. Pressionado, o homem diz ao jogador que Bauermann estava devolvendo o dinheiro perdido pela quadrilha, em parcelas mensais de R$ 50 mil.

O prejuízo se deu porque o defensor do Santos não recebeu cartão vermelho no jogo contra o Botafogo, no dia 11 de novembro do ano passado, como estava previamente combinado. Ele até chegou a ser expulso, mas depois do apito final, o que não conta para os sites de aposta.

No mesmo print, o apostador chama Bauermann de "macaco" e sugere que o colocará para "trampar" no Campeonato Paulista de 2023.

Em outra conversa, o apostador questiona se Didi conhece algum jogador do Vila Nova disposto a cometer um pênalti. O valor combinado entre eles seria de R$ 80 mil: R$ 40 mil antecipados e mais R$ 40 mil após o serviço ser concluído. A mensagem data de 6 de novembro e o jogo, portanto, seria entre Vila Nova e Sport, pela última rodada da Série B.

Veja as conversas:

Conversa do zagueiro Didi com um apostador

(Foto: Reprodução)

Conversa do zagueiro Didi com um apostador

(Foto: Reprodução)





Conversa do zagueiro Didi com um apostador

(Foto: Reprodução)