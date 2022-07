Didi reconhece desempenho ruim, mas celebra triunfo do Bahia sobre o Guarani

O Bahia não conseguiu um grande desempenho diante do Guarani, na noite deste sábado (16), mas a eficiência do ataque tricolor e a boa postura defensiva foram suficientes para garantir o triunfo por 2x0, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O resultado mantém o Esquadrão na terceira colocação, agora com 33 pontos. Sete a mais do que o Sport, primeiro time fora da zona de classificação.

Ao fim da partida, o zagueiro Didi reconheceu que o Bahia sofreu em alguns momentos do jogo, mas celebrou os três pontos conquistados fora de casa. O defensor foi uma das novidades do time, que não teve Luiz Otávio, machucado.

“Acho que fizemos uma boa partida, sofremos em alguns momentos, o que é normal jogando fora de casa. Mas o importante é que conseguimos o triunfo”, analisou ele.

Depois de três jogos seguidos fora de casa por Série B e Copa do Brasil, o tricolor vai reencontrar o torcedor. Nesta terça-feira (19), o time recebe o CRB, às 19h, na Fonte Nova, em jogo que fecha o primeiro turno do Brasileirão.