Diego Cerri recusa convite do Palmeiras e segue no Bahia

A novela envolvendo Diego Cerri, diretor de futebol do Bahia, e o Palmeiras chegou ao fim nesta terça-feira (10). Cotado para assumir o departamento de futebol do clube paulista, após a saída de Alexandre Mattos, o gestor tricolor declinou do convite e vai permanecer no Esquadrão.

As negociações entre Cerri e o Palmeiras estavam acontecendo desde a semana passada. Depois uma avaliação de mercado, o alviverde definiu o diretor tricolor e Rodrigo Caetano, do Internacional, como os nomes preferidos para tocar o futebol do clube.

A primeira opção do Palmeiras era Rodrigo Caetano, que preferiu continuar no colorado. Foi então que o alviverde iniciou conversas com Diego Cerri. O diretor do Bahia chegou a ter uma reunião em São Paulo com dirigentes paulistas e existia a expectativa de que ele fosse anunciado como novo homem forte do futebol nos próximos dias.

O Palmeiras passa por uma reformulação após não conseguir conquistar o título do Campeonato Brasileiro e demitiu o então diretor de futebol, Alexandre Mattos, após a derrota para o Flamengo, por 3x1, no início do mês de dezembro.

"Quando o presidente Guilherme Bellintani assumiu, firmamos um compromisso de tocar um projeto muito grande de cada vez mais profissionalizar o Bahia. Senti que precisava honrar este compromisso até o fim. Em 2020, traçamos como meta galgar voos ainda maiores", explicou Cerri.

O diretor explicou ainda que, em momento algum, a parte financeira pesou para a escolha e que ele segue no Bahia sem nenhum tipo de mudança na sua remuneração ou premiação. "Ouvi, sim, o projeto do Palmeiras, pois sou profissional e respeito muito a instituição. No entanto, este não era o momento de romper o trabalho sério e profundo que temos feito com o Esporte Clube", continuou o gestor.

Diego Cerri está no Bahia desde 2016, quando foi contratado para ser gerente de futebol, ainda na gestão de Marcelo Sant'Ana. Em 2017 ele assumiu como diretor de futebol depois da saída de Nei Pandolfo, demitido do cargo.

Durante os três anos em que está à frente do departamento de futebol do Bahia, Cerri foi responsável pela contratação de 59 jogadores para o time principal. Entre as contratações, alguns nomes se destacaram, como o meia Zé Rafael, o volante Gregore e o atacante Gilberto.

Em 2019, os pontos baixos foram a contratação de jogadores rodados no futebol brasileiro que não deram certo com a camisa tricolor, como os meias Guerra e Guilherme e os atacantes Rogério e Fernandão, e as campanhas ruins na Copa do Nordeste e na Sul-Americana, em que o Bahia foi eliminado na primeira fase das duas competições. No Brasileirão, o time brigou por uma vaga na Copa Libertadores, mas caiu de produção no segundo turno, quando ficou nove jogos sem vencer, e terminou o torneio na 11ª colocação - garantiu um lugar na Sul-Americana.

Além disso, outra característica do trabalho neste ano foi o pouco aproveitamento das divisões de base: o Bahia não lançou nenhum jogador formado no clube no time profissional. O elenco de aspirantes, montado em 2018, também não forneceu atletas para a equipe principal.

Em nível nacional, com ele na diretoria de futebol o Bahia se consolidou na Série A do Campeonato Brasileiro e chegou às quartas de final da Copa do Brasil em 2018 e 2019. Já na Sul-Americana, o time conquistou a sua melhor campanha no torneio ao alcançar a fase de quartas de final no ano passado. Na ocasião, foi eliminado pelo Athletico-PR, em duelo com polêmica de arbitragem.