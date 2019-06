Diego Costa, do Atlético de Madrid, curte férias na Chapada

Natural de Lagarto, em Sergipe, o atacante Diego Costa, do clube espanhol Atlético de Madrid, está passando as férias na Chapada Diamantina. A temporada do futebol europeu acabou, e o jogador naturalizado espanhol decidiu curtir as belezas naturais do país onde nasceu.

O Vale do Capão, em Palmeiras, o Poço Azul, em Nova Redenção, e os balneários de Lençóis foram algumas das atrações turísticas visitadas pelo atleta de 30 anos, que postou fotos e vídeos em sua conta pessoal no Instagram dos momentos de diversão em meio à natureza.

Diego Costa curte férias na Chapada Diamantina (Reprodução Instagram)