Diego deixará Flamengo em dezembro e avalia chances de aposentadoria

Um dos mais longevos camisa 10 do Flamengo nas últimas décadas, o meia Diego Ribas anunciou nesta terça-feira que vai deixar o clube no fim do ano. Ele não vai renovar seu contrato por mais uma temporada. Mas evitou falar sobre seu futuro ou confirmar a aposentadoria.

"Na renovação, ano passado, definimos que seria meu último ano no Flamengo e venho confirmar isso. Encerrará minha passagem pelo Flamengo", anunciou Diego, em entrevista coletiva. Ele avisou que não pretende defender outro clube brasileiro após encerrar sua passagem pelo clube carioca.

"Não atuo também mais em outro clube brasileiro. Minha história no Flamengo é muito rica. Vou me dar mais meses ainda daqui para decidir se me aposento ou não. Se continuar, será fora do país. É aqui que quero viver essa reta final", completou o meia, justamente no dia em que completa seis anos de clube. "Foram seis anos maravilhosos."

A coletiva parecia uma despedida antecipada do jogador, que falou diante de familiares, presentes no local, e de companheiros do Flamengo. Jogadores como Gabriel, Everton Ribeiro, Filipe Luís, Diego Alves e Rodrigo Caio apareceram no local para prestigiar o camisa 10.

"É o que levo e levarei daqui, os relacionamentos, os títulos. Jogo mais importante para mim foi contra o Coritiba (sábado passado), em Brasília. A trajetória toda, de 37 anos, seis de Flamengo, os desafios que a gente vive, estar em campo, jogar, continuar sendo importante, marcar um gol. Seis anos antes, eu fazia naquele estádio a minha estreia, agora volto e marco de novo. Continuamos escrevendo uma história bonita. Ver a alegria de vocês, compartilhamos momentos especiais."

Sobre seu futuro, o atleta de 37 anos evitou revelar informações Disse que cogita a possibilidade de virar treinador. Mas, antes disso, pode voltar a jogar fora do Brasil. "Não tenho certeza de onde será e nem se eu vou, mesmo tendo possibilidades. Quero me dar mais um tempo para isso, são decisões importantes. Vai ser passo a passo", declarou.

Ídolo santista, Diego chegou ao Flamengo em 2016. No total, ele soma 273 partidas, sendo titular em 204 delas. São 44 gols, 32 assistências e 10 títulos, entre Copa Libertadores e dois troféus de Campeonato Brasileiro, entre outros.

Nas últimas duas temporadas, o meio-campista perdeu espaço na equipe e passou a se acostumar com o banco de reservas. Chegou a atuar improvisado como volante, sem repetir as mesmas atuações como meia típico. Atualmente, ele é reserva da equipe comandada por Dorival Júnior.