Diego invade entrevista no Fla e constrange repórter: 'Vale tudo'

Uma atitude do meia Diego, do Flamengo, causou um enorme climão no CT Ninho do Urubu e viralizou nas redes sociais. O jogador, que está na reserva da equipe do técnico Paulo Sousa, invadiu uma entrevista para constranger o jornalista Venê Casagrande, do SBT.

"O homem das meias verdades. Como que estamos? Que momento! O homem das meias verdades diretamente do Ninho do Urubu... Que momento nós estamos vivendo, Mengão. Vale tudo", provocou o meia, rindo.

O episódio ocorreu após a atividade do Flamengo desta terça-feira (26), e foi filmado pelo próprio Diego. No vídeo, ele aparece entrando em uma sala no CT, onde Venê estava conversando com o volante Thiago Maia.

O colega de equipe, aliás, se mostra confuso, chega a perguntar se Diego estava se dirigindo a ele. "Eu?", diz o camisa 8, aparentemente incomodado. Diego, por sua vez, responde: "Você não, Thiagão! Você é 10".

Após filmar a cena, o meia deixa o local. O vídeo se espalhou pelas redes sociais. Veja: