Diego Mavamba apresenta o espetáculo Abiã - Ngàbyí Yìán, o Feito Sagrado

Para explicar de forma direta, a palavra abiã se refere àquele que ainda não é iniciado no candomblé, mas se prepara para isso. A palavra também dá nome ao espetáculo solo Abiã - Ngàbyí Yìán, o Feito Sagrado, que o performer Diego Mavamba apresenta a partir desta sexta (16) no anexo do Museu de Arte da Bahia.

O espetáculo mistura dança, texto, música e até artes plásticas, já que o protagonista realiza pinturas durante a apresentação. A escolha do anexo do MAB não é à toa, segundo Diego: “Ali é um espaço de experimentação, é um museu. Não é um teatro nem uma sala de dança, onde não tem assento, então o público pode contemplar a apresentação sem um distanciamento entre o artista e a plateia”.

A trilha sonora, criada para o espetáculo, tem inspiração nos toques dos orixás. “A musicalidade assume um lugar de atmosfera narrativa, transmitindo e potencializando as mensagens trazidas à cena”, diz Filipe Mimoso, diretor musical.

Abiã - O Feito Sagrado integra o projeto de pesquisa Djeli, assim como o dueto Assentamento, estrelado pelos artistas Hiago Ruan e Frutífera Ilha. Assentamento é apresentado no mesmo local, aos sábados e domingos, às 19h, e ingressos do mesmo valor.

Serviço

O quê: Abiã - Ngàbyí Yìán, o Feito Sagrado

Onde: Museu de Arte da Bahia (Corredor da Vitória, 2340)

Quando: De sexta, dia 16 de agosto a 6 de setembro, às 19h (apenas às sextas-feiras)

Ingresso: R$ 20 | R$ 10 (venda antecipada no sympla.com.br)

