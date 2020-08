Diego Rosa assina com Grupo City, e Vitória pode receber até R$ 46 milhões

O volante Diego Rosa, do Grêmio um pré-contrato com o Grupo City. O vínculo firmado na segunda-feira (24) vai até julho de 2025. A venda deveria ter sido concretizada em julho, mas a negociação se estendeu por causa de algumas cláusulas. O valor total da transação é de 23,5 milhões de euros (R$ 153,66 milhões). As informações são do site Globoesporte.com.

O atleta, que ainda tem 17 anos, só viajará para a Inglaterra em janeiro. Ele completa 18 anos no dia 12 de outubro, uma semana depois do fechamento da janela da Premier League. A legislação brasileira não permite transferências internacionais de menores de idade. Inicialmente, Diego Rosa vai ser emprestado a outra agremiação europeia antes de ter oportunidade no time inglês.

Campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira, Diego Rosa foi formado inicialmente nas categorias de base do Vitória, mas deixou o Leão em 2017, ainda na categoria infantil. O Grêmio receberá 70% (R$ 107,57 milhões) e o Vitória 30% (R$ 46,10 milhões). A equipe gaúcha detém 15% dos direitos do volante. Procurado pela reportagem do CORREIO, o Vitória não se pronunciou sobre o assunto.

A princípio, o City pagará 6 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões) de forma parcelada. O acordo determina 3 milhões de euros na assinatura, outros 2 milhões de euros em janeiro de 2021 e 1 milhão de euros em janeiro de 2022. A negociação prevê outros gatilhos, a exemplo da inscrição do atleta na Premier League, que podem fazer o acordo chegar no total a 23,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 144 milhões).

Diego Rosa se transferiu para o Grêmio como parte da negociação que envolveu a contratação do zagueiro Wallace para a Toca do Leão, em 2017. Na época, o time do Sul pagou os salários do zagueiro e, em troca, adquiriu 50% dos direitos econômicos do adolescente. Wallace deixou o Vitória em janeiro de 2018 e foi para o Göztepe, da Turquia, clube que defendeu até julho deste ano. Este mês, já sem vínculo com nenhuma agremiação, o zagueiro firmou novo contrato com o Vitória e já está incorporado ao elenco.

No final de julho, na iminência da venda para o City, o Grêmio pagou R$ 500 mil ao Vitória por mais 20% dos direitos econômicos do atleta, possibilidade prevista em contrato. Assim, ficou com 70%, e o Leão, com 30%.