Diego Souza e mais dois do Grêmio testam positivo para covid-19

De volta aos treinos desde a última segunda-feira (4), o Grêmio confirmou três casos de coronavírus. Entre os profissionais que testeram positivo para a doença está o atacante Diego Souza. Após ter o diagnóstico confirmado, o jogador não se reapresentou junto com o elenco em Porto Alegre cumpre período de isolamento no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo site Globo Esporte.

Além do jogador, outros dois funcionários do clube passaram por exames no CT Luiz de Carvalho e testaram positivo. Eles foram encaminhados para a quarentena e estão sob acompanhamento do departamendo médico da equipe.

Em nota o Grêmio afirmou que os jogadores que se reapresentaram no retorno às atividades passaram por exames e não apresentaram a doença. Além do teste para a covid-19, os atletas foram submetidos a uma câmera termográfica, que mede a temperatura do corpo.

Na manhã desta quinta-feira (7), o elenco do Grêmio fez o primeiro treino físico no campo. Os jogadores foram divididos em grupos e seguiram protocolos de distanciamento.

Como faz parte do grupo de risco - por ter realizado cirurgias no coração -, o técnico Renato Gaúcho não está acompanhando o retorno. Ele segue no Rio de Janeiro onde mantém isolamento.