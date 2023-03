Diego Torres desabafa após Vitória vencer o Ceará: 'Eu tenho vergonha'

Já desclassificado da Copa do Nordeste, o Vitória presenteou a torcida com o primeiro triunfo no torneio, na sétima rodada da fase de grupos. A eliminação precoce fez com que, apesar do 2x0 diante do Ceará, na noite desta quarta-feira, o tom na saída do gramado do Barradão não fosse de comemoração.

"A gente fez um grande jogo e a torcida merecia esse triunfo", pontuou o meia Diego Torres, autor do segundo gol do jogo, antes de desabafar: "Eu tenho vergonha. É a primeira vez desde que eu cheguei no Brasil que saí de uma competição tão rápido. O que posso falar é que tenho vergonha. Agora é trabalhar e focar na Série B", projetou o argentino. Tréllez abriu o placar contra a equipe cearense.

O Vitória amargou três eliminações seguidas na temporada. Antes de decepcionar na Copa do Nordeste, já havia deixado o Campeonato Baiano e a Copa do Brasil.

O Vitória estreia na Série B do Brasileiro em 15 de abril, contra a Ponte Preta, mas terá que entrar em campo antes disso mais uma vez para cumprir tabela no Nordestão. O Leão encerra a participação no torneio regional diante do Campinense, no dia 22, às 21h30, no estádio Amigão, em Campina Grande.