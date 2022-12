Diego Torres e Santiago Trellez se apresentam ao Vitória

O meia argentino Diego Torres, recém-contratado pelo Vitória, e o colombiano Santiago Tréllez, que renovou o vínculo com o clube, foram as novidades desta segunda-feira (5) na Toca do Leão. Os jogadores se apresentaram e ingressaram na pré-temporada 2023 rubro-negra.

Vice-artilheiro do Vitória em 2022, com seis gols, Tréllez chegou de Medellin, na Colômbia, no domingo (4) e fez um trabalho à parte com o preparador físico Rodrigo Santana.

Já o argentino Diego Torres, ex-Novo Horizontino, cumpriu parte do protocolo de avaliações médicas e físicas. Depois, correu em volta dos campos.

O Vitória iniciou a pré-temporada no dia 28 de novembro. A partir de hoje, os atletas ficarão concentrados na chácara Vidigal Guimarães.

O rubro-negro estreia no dia 5 de janeiro, quando jogará contra o Cordino, de Barra do Corda, no Maranhão, na pré-Copa do Nordeste. Além do regional e do estadual, o Vitória vai disputar também a Copa do Brasil e a Série B do Brasileiro.