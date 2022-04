Dieguito Reis suplica por verão todo dia em novo single; ouça

Na cidade ideal de Dieguito Reis, baterista da Vivendo do Ócio, é sempre verão. Nessa pegada é que o músico baiano lança, em todas as plataformas digitais, seu novo single “Verde Neon” em parceria com Vitor IZENZÊÊ (ex-Forfun) e Lerry nesta sexta (08). A faixa é uma das presentes no próximo álbum de Dieguito, ‘Verão Na Cidade Sem Mar’, que será lançado no início do próximo mês.

Mergulhado na onda oitentista da soul e dance music, Dieguito mantém sua música no universo do rap, indie e R&B, com mais embalo e groove do que o normal. Não é diferente em “Verde Neon” que ganhou um arranjo bonito com percussão de samba-reggae.

Dieguito volta a rimar com seu flow característico no novo single, cuja letra em parceria com IZENZÊÊ foi presenteada ainda com versos pessoais e quase autobiográficos dos músicos. Até o primeiro contato entre o ex-Forfun e o baterista da VDO em uma festa da MTV é abordado na faixa.

Os arranjos são assinados por Lerry e Marcelo Santana; ambos dirigem a faixa junto com Dieguito. O single tem colagem assinada por Arthur Lombriga como capa.

Com alguns novos arranjos, novas letras, novos samples, mixagens ou remasteres, além das faixas inéditas e feats qualificados, Dieguito Reis lança no próximo dia 06 de maio seu novo álbum, ‘Verão Na Cidade Sem Mar’.

A tracklist conta com 9 faixas e participações especiais de nomes influentes da música indie brasileira, entre eles o próprio IZENZÊÊ, Martin Mendonça, Jardim Soma, Lau e Eu e mais, além de Izy Mistura, cantor togolês atualmente morando no Brasil.

O álbum ainda tem Thiago Guerra (Fresno) assinando os arranjos em “O Que Chamam de Amor”, faixa gravada no Estúdio Concha e outras colaborações interessantes ficam por conta de Aquahertz na produção (exceto faixa-título), Gui Almeida nos arranjos de “Decolagem”, entre outros.

Tanto “Verde Neon” quanto ‘Verão Na Cidade Sem Mar’ serão lançados pela Matraca Records, selo nacional independente, em parceria com a YBMusic.