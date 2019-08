Digão deve reforçar Flu contra Corinthians pela Sul-Americana

Recuperado de dores musculares na panturrilha direita, o zagueiro Digão deverá reforçar o Fluminense contra o Corinthians, nesta quinta-feira (29), às 21h30, no Maracanã, no jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.

O capitão treinou normalmente nesta terça-feira (27) e aumentou as suas possibilidade de estar em campo no duelo decisivo.

Um dos líderes do time, Digão ficou de fora dos dois últimos jogos da equipe das Laranjeiras: contra o CSA, pelo Brasileirão, e o primeiro confronto deste mata-mata continental com o Corinthians, na semana passada, em São Paulo.

Outro que voltou aos treinamentos no campo foi o centroavante Pedro, que superou um problema muscular na coxa direita. O jogador participou de atividades físicas nesta terça-feira, mas só deverá voltar a jogar na próxima segunda, diante do Avaí, segunda-feira, às 20 horas, no Rio, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o jogo contra o Corinthians, a expectativa é de um Maracanã lotado, pois o clube confirmou nesta terça-feira que 40 mil ingressos já foram vendidos. Todos os bilhetes destinados aos setores Oeste, Sul, Leste Inferior e Superior foram esgotados.

Oswaldo de Oliveira, que foi apresentado oficialmente como novo técnico do time tricolor na último segunda-feira, vai definir a equipe que entrará em campo no Maracanã após o treino desta quarta. O Fluminense precisa da vitória para assegurar vaga na semifinal da Sul-Americana. Qualquer empate com gols é favorável ao Corinthians, depois da igualdade sem gols no primeiro jogo, em Itaquera.