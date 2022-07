'Dilma é honestíssima, mas teve dificuldades em se relacionar', afirma Temer

O ex-presidente Michel Temer (MDB) disse nesta quinta-feira (21) que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) sofreu impeachment por conta do mau relacionamento que mantinha com parlamentares e a "sociedade". Ele defendeu que o processo, que acabou por levá-lo à presidência, foi constitucional.

"Não houve golpe. Eu quero dizer que a ex-presidente é honesta. Eu sei, e pude acompanhar, que não há nada que possa apodá-la de corrupta. Ela é honestíssima. Mas houve problemas políticos. Ela teve dificuldades no relacionamento com a sociedade e com o Congresso Nacional. Esse conjunto de fatores levou multidões às ruas", avaliou Temer, em entrevista dada ao portal Uol.

Para ele, um processo de impeachment parte da população, que influencia os parlamentares. Só com pressão popular seria possível acontecer o mesmo com Jair Bolsonaro (PL), diz.

Há pelo menos 145 pedidos de impeachment contra análise pendentes de análise do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Embora considere "natural" que Lira tente blindar o presidente, Temer acredita que ele deveria examinar logo os pedidos, seja para aceitar ou indeferir.

Na entrevista, Temer ainda apontou que acredita que a facada sofrida por Bolsonaro durante a campanha de 2018 ajudou a eleger o presidente. "Aquilo fez com que ele ocupasse espaço na imprensa que talvez não ocupasse na campanha normal. Ele tinha pouco tempo de televisão e de comunicação, e aquilo fez com que ele não saísse do noticiário durante vários meses", afirmou.