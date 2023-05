Diminui em 20% os soteropolitanos que vão presentear no Dia das Mães

A diminuição do poder de compra da população não vai poupar nem as mães no próximo domingo (14). O número de soteropolitanos que vão presentear neste Dia das Mães caiu 20% em relação ao ano passado e está em 63%, de acordo com uma sondagem on-line realizada pela Pollis Estratégia em parceria com a faculdade Unijorge. As famílias também vão evitar as saídas para celebrar a data em Salvador. Se no último Dia das Mães mais da metade (51%) disse que iria festejar na rua, neste ano apenas 11% vão comemorar fora de casa.

Mesmo com o cenário menos favorável do que o ano passado, a maioria dos moradores da capital baiana não abre mão de presentear as mamães. O valor médio gasto deve ser de R$ 170 - R$ 5 a menos do que na última sondagem. Os resultados apontam que os presentes mais vendidos são: roupas (29%), cosméticos e perfumaria (18%), utensílios domésticos (15%) e sapatos (9%).

Um dos fatores que ajuda a entender o comportamento dos consumidores é o contexto da pandemia. Em abril do ano passado, pouco antes do Dia das Mães, a Prefeitura de Salvador e o Governo do Estado desobrigaram o uso de máscaras em ambientes fechados. Para Caroena Alves, estatística da Pollis Estratégica, a medida fez com que muitas famílias aproveitassem o momento para celebrar fora de casa.

“As pessoas se sentiram mais seguras depois de um tempo muito retraído e, então, voltou uma tradição quase que desenfreada de ir para a rua”, analisa. A teoria é reforçada por comerciantes que sentiram um aumento considerável nas vendas do ano passado.

“No ano passado, perto do Dia das Mães, todo mundo tirou as máscaras e vendemos muito em abril. Depois disso, as vendas caíram bastante. Este ano não começou muito bem, mas estamos percebendo que está mais aquecido desde o mês passado”, afirma Alice Ribeiro, dona da franquia da Yes Cosmetics do Shopping Bela Vista.

Clube Correio tem descontos especiais para o Dia das Mães, confira

Se dentro do conforto dos shoppings centers da capital o cenário é favorável para as vendas, no maior centro de comércio de rua de Salvador, a Avenida Sete, comerciantes sentem a diminuição da clientela. Não é segredo que os brasileiros têm o costume de comprar presentes em cima da hora, mas, além disso, outro fator contribui para as ruas menos movimentadas: a insegurança.

“O movimento está muito fraco e as pessoas estão comprando porque os shoppings estão cheios. A violência por aqui afasta os clientes, que, às vezes, preferem pagar mais caro e ter a segurança do shopping”, diz Elma Mascarenhas, que vende sandálias na Avenida Sete há três anos.

A Secretaria de Segurança Pública foi questionada sobre as ações tomadas para garantir a segurança na região, mas não deu retorno até a finalização desta reportagem.

O clima chuvoso também afasta os clientes, como lembra o gerente da loja BLZ Cosméticos e Perfumaria, Davi Magalhães. “Salvador você sabe como é, né? Se chove, todo mundo se tranca em casa e não sai para rua”, comenta.

Shopping segue como local mais procurado

A preferência dos soteropolitanos por comprar presentes nos shoppings center aparece na sondagem on-line realizada pela Pollis Estratégica e Unijorge. Mais da metade (58%) das pessoas que responderam as perguntas disseram que vão comprar nesses locais. Em segundo lugar, aparecem as compras on-line (20%) e 15% vão para as lojas de rua.

Enquanto algumas famílias apostam em presentes para surpreender as mães, outras querem passar longe da possibilidade de não agradar de cara. Por isso, Aila Carla Silveira, de 30 anos, aproveitou ontem para encontrar a mãe em um shopping e deixá-la escolher o presente. “Já é da nossa família. Não gostamos de ter que trocar presentes e já trago ela para escolher o que prefere”, conta. Aila presenteou a mãe com uma sandália.

No ano passado, 92% dos soteropolitanos disseram que fariam compras em lojas físicas e somente 8% informaram que comprariam on-line. Em 2021, quando enfrentamos momentos mais duros da pandemia, 17% do público escolheu o e-commerce.

Confira dicas de presentes para de até R$150 para o Dia das Mães

1. Bolsa

R$149,99

Loja Inovathi (Salvador Norte Shopping)

(Foto: Divulgação)

2. Kit com secador, shampoo e condicionador

R$150

BLZ Cosméticos e Perfumaria (Av. Sete)

(Foto: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO)

3. Kit com perfume e hidratante

R$147

Yes Cosmetics (Shopping Bela Vista)

(Foto: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO)

4. Livro Em Busca de Mim

R$49,90

Livraria LDM (Shopping Bela Vista)

(Foto: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO)

5. Garrafa térmica

R$69,90

Palato Especiarias (Shopping Bela Vista)

(Foto: Divulgação)

6. Kit com brincos

R$20

Miss Glamour (Av. Sete)

(Foto: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO)

7. Orquídea

Entre R$68 e R$120

Feira Flores de Holambra (Shopping Bela Vista)

(Foto: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO)

8. Sandália

R$149,90

STZ (Shopping Bela Vista)

(Foto: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO)

9. Blusa e colar

R$88

Amiga Perua (Shopping Bela Vista)

(Foto: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO)

10. Vinho

R$29,90

Adega do Vale (Shopping Bela Vista)

(Foto: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO)

*Com orientação da subeditora Fernanda Varela.