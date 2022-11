Dinamarca e Tunísia empatam, e Copa do Catar tem o primeiro 0x0

A Copa do Mundo do Catar protagonizou seu primeiro 0x0. A Dinamarca e a Tunísia empataram sem gols nesta terça-feira (22), pela abertura do Grupo D. As duas equipes fizeram um jogo equilibrado e não conseguiram balançar a rede no estádio Cidade da Educação.

A partida ficou marcada pela presença de Christian Eriksen, um ano e meio após sofrer uma parada cardíaca durante jogo da Eurocopa, em 2021, contra a Finlândia. O meia, que disse, à ocasião, que tinha "morrido por cinco minutos", teve de colocar um marca-passo e viu o futuro no futebol em dúvida. Mas voltou aos gramados em janeiro, e retornou à seleção dois meses depois.

O duelo também teve bola na trave, lances polêmicos, e dois gols impedidos (um para cada lado), mas terminou no 0x0.

Cotada para ir longe na Copa do Mundo de 2022, a Dinamarca foi surpreendida pela Tunísia, que começou o duelo pressionando muito e dificultando a saída de bola da rival. Com uma marcação muito forte, os tunisianos ainda chegaram com perigo em várias oportunidades.

Em um dos momentos, Jebali recebeu a bola e saiu cara a cara com o goleiro Schmeichel. Ele tentou encobrir o arqueiro, que desviou para escanteio, aos 42 minutos do primeiro tempo.

Já a Dinamarca pressionou no fim da partida, principalmente com Cornelius, mas não conseguiu transformar as investidas em gols.

O tropeço da seleção comandada pelo técnico Kasper Hjulmand deixa em aberto a possibilidade de classificação. O empate mantém as duas equipes iguais na tabela do grupo D. França e Austrália, rivais da chave, se enfrentarão ainda nesta terça, às 16h.