Dinamarqueses criticam opções da Uefa após mal súbito de Eriksen

Jogadores da Dinamarca fizeram críticas à Uefa após o susto com Eriksen, que sofreu um mal súbito durante o jogo contra a Finlândia, no último sábado (12), pela Eurocopa. Segundo o atacante Braithwaite, a entidade deu apenas duas opções às seleções diante do drama: retomar a partida no mesmo dia ou no dia seguinte.

"Tínhamos duas opções da Uefa. Ou sair e jogar o jogo imediatamente ou no dia seguinte às 12h (horário local). Nenhuma das opções era boa, mas escolhemos a menos pior, acabar logo com o jogo", afirmou o jogador do Barcelona, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (14).

"Havia muitos jogadores que não poderiam jogar esta partida. Estávamos em outro lugar (mentalmente). Então, sim, tomamos a decisão menos ruim", completou.

A Uefa, ao comunicar que o jogo seria retomado no mesmo dia, afirmou que a decisão foi tomada a partir da iniciativa dos atletas. "Diante do pedido feito por jogadores de ambas as equipas, a Uefa concordou em reiniciar o jogo entre a Dinamarca e a Finlândia esta noite [sábado, 12], às 20h30. Serão disputados os últimos quatro minutos do primeiro tempo e, em seguida, haverá um intervalo de 5 minutos, seguido do segundo tempo", disse a nota da entidade.

Porém, segundo os dinamarqueses, a escolha só foi feita diante das opções dadas pela entidade. O goleiro Kasper Schmeichel lamentou a situação, e reiterou que era o caso de abrir exceções.

"Acho que a questão é, obviamente, que uma decisão sobre o jogo provavelmente não deveria ter sido tomada no calor do momento”, comentou.

"Acho que provavelmente teria sido uma decisão sábia talvez mudar as regras ou os regulamentos em circunstâncias extraordinárias e talvez dar um respiro fundo e aí voltar a se reunir no dia seguinte para tomar uma decisão sobre como seguir em frente", finalizou Schmeichel.

O goleiro visitou Eriksen no hospital e disse que o meia, de 29 anos, “está bem e sorrindo”. O jogador da Inter de Milão continua internado no Rigshospitalet, hospital de Copenhague.

Eriksen sofreu o mal súbito aos 42 minutos do primeiro tempo do jogo da Dinamarca contra a Finlândia. Ele caiu no gramado em Copenhague e foi prontamente atendido. O atendimento em campo durou cerca de 15 minutos, e depois ele foi retirado de maca do estádio, já acordado. Os dinamarqueses perderam por 1x0.

A seleção volta a entrar em campo na próxima quinta-feira (17), às 13h, quando enfrenta a Bélgica, no Estádio Parken, em Copenhague.