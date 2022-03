Dinâmica do quarto preto terá a volta de dois eliminados na casa do BBB22, diz colunista

A dinâmica do quarto preto parece já ter sido desvendada pela colunista do Em Off, Fábia Oliveira. O cômodo vai receber quatro moradores já eliminados da edição nesta quinta-feira (17) logo após a Prova do Líder, em local próximo a casa do BBB 22, e vigiado 24 horas por dia pelos seguranças da emissora.

Assim como o quarto branco do ‘BBB 20’, o cômodo preto tem um teto que desce e sobe. Do tamanho do quarto do líder, o espaço terá um botão vermelho para quem quiser desistir de voltar ao jogo e uma televisão, que, de vez em quando, terá sinal de transmissão liberado de dentro da casa.

O brother que vencer a prova do líder poderá escolher quatro pessoas para voltar ao jogo, mas só dois vão retornar realmente a casa e pela votação do público. A disputa será entre Luciano, Rodrigo, Naiara, Bárbara, Brunna, Larissa , Jade Picon e Vyni. A dupla que retorna, volta imunizada e ainda terá o direito de indicar um brother ao paredão no domingo (20).

De acordo com a colunista, a dinâmica estava prevista para acontecer na décima primeira semana de confinamento, mas foi antecipada, após a expulsão de Maria e a desistência de Tiago Abravanel.