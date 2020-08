Dinei é apresentado como novo reforço da Jacuipense

Após ter a chegada adiada por conta da forte chuva em Salvador, que cancelou voos no aeroporto, o atacante Dinei foi apresentado na manhã desta terça-feira (25) como novo reforço do Jacuipense. Aos 36 anos, o centroavante disputou parte do campeonato paulista em 2020 pelo Água Santa, antes de ser seu contrato encerrado em maio.

O clube onde Dinei teve mais destaque foi justamente aqui na Bahia, quando jogou pelo Vitória em 2008 e depois em 2015. Pelo Leão, disputou 141 partidas e marcou 48 gols.

Ainda atuou no Brasil pelo Athletico Paranaense e Palmeiras. Na carreira internacional, vestiu a camisa do Celta de Vigo e Tenerife, da Espanha, e times asiáticos como o japonês Kashima Antlers, Shonan Bellmare e Ventforet Kofu.

Dinei se junta a outros nomes conhecidos do futebol baiano e da dupla Ba-Vi, como os meias Danilo Rios e Rafael Bastos, e o zagueiro Kanu. O reforço do Leão do Sisal busca dar uma vaga ao clube na Série B do Brasileirão. Até então, na terceira divisão, o Jacuipense tem três pontos conquistados em duas partidas. Próxima partida pe na sexta-feira (28) contra o Botafogo-PB e pode ser a estreia do centroavante.