Diogo Nogueira e Vanessa da Mata comandam o som

O sambista Diogo Nogueira celebra seus 39 anos neste domingo (26), comemorando com uma live em sua casa, no Rio, das 12 às 14h30. O espírito é criar um clima de almoço de família, com Diogo preparando o rango, conversando com os fãs e relembrando momentos importantes da carreira. Ele estará acompanhado de uma banda enxuta e vai cantar um repertório com seus sucessos, com destaque para o álbum Pé Na Areia. A live será no canal do YouTube do Diogo e será transmitida pelo Multishow, das 13h às 14h.





Música e Solidariedade

Vanessa da mata também vai estrear nas lives. Neste sábado (25) , a partir das 18h, a cantora comanda uma apresentação em seu canal no YouTube, com um repertório especial com alguns de seus grandes hits. A ação é uma parceria com o projeto Favela Solidária, que desenvolve o trabalho de doação de cestas básicas, material de limpeza e higiene pessoal para os moradores das favelas do Cantagalo (Ipanema) e Recanto Família (Humaitá), ambas no Rio de Janeiro.