Diretor anuncia fim das gravações e divulga foto de Lady Gaga em Coringa 2

Todd Phillips, diretor e roteirista de Coringa 2, anunciou o fim das gravações e divulgou uma foto de Lady Gaga no filme. O personagem do título será novamente interpretado por Joaquin Phoenix. Gaga vai interpretar Harley Quinn, a Arlequina, papel que consagrou Margot Robbie.

A previsão de lançamento do filme é 4 de outubro de 2024. O título original em inglês é Joker: Folie à Deux, ainda sem nome confirmado em português.

O filme de 2019, que contava uma alternativa para a origem do vilão dos quadrinhos do Batman, foi um sucesso comercial, com bilheteria de mais US$ 1 bilhão ao redor do mundo, e de crítica. Entre os dois Oscars recebidos pela produção está o de melhor ator para Phoenix.

Dias atrás, Gaga publicou uma foto dela como Arlequina ao lado de Joaquin Phoenix, como Coringa. Veja:

(divulgação)