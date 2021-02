Diretor baiano Alex Coleman abre financiamento coletivo para realização de documentário

O cineasta baiano Alex Coleman, o Xanxa, está com uma campanha de arrecadação no site Kickante para realizar o filme A Lombra Baiana. As colaborações variam de R$ 10 a R$ 50 e o objetivo é arrecadar R$ 15 mil. O longa é formado por seis minidocumentários, sendo cada um deles sobre um artista da cena alternativa de Salvador.

Messias, que foi vocalista e compositor da banda brincando de deus, é personagem de um dos curtas. Rodrigo Sputter, do The Honkers, e Nancy Viegas também são tema dos minidocs. “São artistas cuja arte expressa grande sensibilidade. A sensibilidade de criar algo bonito, com força e resistência. O mainstream não consegue dar conta desses artistas”, diz Xanxa, que divide a direção do filme com Laura Vakim. Para colaborar, entre em kickante.com.br e procure por A Lombra Baiana.