Diretor da Globo é afastado após acusação de racismo

O diretor artístico da novela Nos Tempos do Imperador, Vinicius Coimbra foi afastado temporariamente dos trabalhos na Rede Globo, em resposta à denúncia de racismo que ele e a equipe foram alvo durante as gravações, de acordo com o site Notícias na TV.

As atrizes Cinnara Leal, Dani Ornellas e Roberta Rodrigues teriam procurado a direção da Globo para falar sobre a postura do diretor artístico e de sua equipe, ao que os diretores Ricardo Waddington e José Luiz Villamarim responderam que tomariam providências.

Sem nenhuma mudança de comportamento por parte de Coimbra, entretanto, Cinnara, Dani e Roberta fizeram uma queixa formal ao setor de compliance da emissora.

Racismo

Segundo a reportagem, as atrizes afirmam que o diretor e a equipe tinham falas preconceituosas e que fizeram segregação entre os atores. Eles estariam separando as pessoas do elenco de acordo com a cor da pele, incluindo através de camarins separados nos estúdios da novela.

As atrizes esperam o fim das investigações interna para decidirem se vão processar a emissora e Coimbra na Justiça brasileira. Enquanto isso, fazem tratamento psicológico e psiquiátrico.

Em meio às acusações, a atriz Roberta Rodrigues foi questionada por seguidores sobre o motivo pelo qual ela ficou de fora do final da novela. Em postagem no Instagram, ela esclareceu que o motivo não foi ela ter contraído covid-19, como estava sendo especulado. "Eu tive covid-19 em setembro de 2021 e cheguei a retornar às gravações dia 24 do mesmo mês. No dia 07 de Outubro 2021 fiz teste de figurino e ensaio de dança para a personagem. Então, ao contrário do que está sendo propagado por aí, o real motivo de eu não estar na etapa final da novela tem a ver com outras questões", disse.

Em nota enviada ao site Metrópoles, Coimbra disse: “O elenco da novela tem todo o meu respeito e admiração. Sou a favor do diálogo e acredito que todas as discussões sobre o tema são necessárias.”