Diretor da Inter de Milão descarta contratar Messi: 'Não existe'

A novela Messi parece ter encerrado um de seus capítulos. Especulado em vários times europeus por uma suposta saída do Barcelona, o argentino não será contratado pela Inter de Milão. Quem garantiu foi o diretor esportivo do clube italiano, Piero Ausilio. Segundo ele, não há condições de contar com o camisa 10 na equipe.

"Não existe nada entre Messi e Inter, não sei de onde vêm esses rumores. Não existe equipe que não queira tal jogador, mas a realidade é outra", disse, em entrevista ao canal Sky Sport.

O boato do craque no time surgiu após ele comprar uma cobertura em Milão. Mas, aparentemente, era só mais um imóvel para sua família - e não um indicativo de mudança para a cidade italiana.

"A nossa (realidade) é a de um mercado atento e prudente, focado sobretudo nas vendas. Sabemos o que temos que fazer e através das saídas, teremos que conseguir financiar a receita para melhorar a equipe", comentou Ausilio.

Até agora, o Manchester City aparece como favorito para contratar Messi, de 33 anos. PSG e Juventus também teriam interesse. A negociação com o Barcelona, porém, é difícil.

O clube catalão, por outro lado, não tem interesse em Arturo Vidal - e esse sim pode estar indo para Milão. Segundo o Gazzetta dello Sport, o chileno está próximo do time de Antonio Conte. Piero Ausilio confirmou que há interesse e ainda revelou conversas avançadas com o lateral Kolarov, da Roma.

"Vidal não é nosso jogador, se houver condições favoráveis iremos avaliá-las. Para Kolarov, por outro lado, há uma negociação com a Roma e com o jogador, estamos conduzindo a situação de forma clara e transparente", disse.