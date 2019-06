Diretor da Udinese confirma acerto com Rodrigo Becão, do Bahia

O novo diretor de futebol da Udinese, Pierpaolo Marino, confirmou o acerto do clube italiano com o zagueiro Rodrigo Becão, do Bahia. O jogador está emprestado ao CSKA, da Rússia, até domingo (30), e os dois dias restantes separam o acerto informal da oficialização da transferência. A Udinese já chegou a um acordo com o atleta.

O dirigente falou sobre o assunto à Udinese TV. "Um jogador e meio chegou: Jajalo já chegou, Becão deve ser finalizado com sucesso nos primeiros dias de julho e não creio que seja muito além disso”, afirmou Marino. Jajalo é um meia bósnio contratado do Palermo.

O Bahia espera o fim do prazo de empréstimo para concluir a negociação porque uma cláusula no contrato com o CSKA dá ao time russo a opção de compra do zagueiro de 23 anos enquanto ele estiver emprestado - ou seja, até o dia 30.

Em contato com o CORREIO, o vice-presidente Vitor Ferraz revela que o CSKA chegou a informar ao Bahia que exercerá a opção de compra, o que ainda não ocorreu. A diretoria tricolor, por sua vez, mantém a negociação com os italianos "congelada" até o fim do empréstimo e aguarda chegar segunda-feira (1º) para bater o martelo.

Becão tem contrato com o Bahia até dezembro de 2020. A proposta da Udinese é de compra em definitivo. O valor envolvido na negociação não foi revelado.

Na última temporada europeia, o zagueiro disputou 36 partidas oficiais pelo CSKA, todas como titular, e disputou a Liga dos Campeões da Europa. Pelo Bahia, ele jogou 23 vezes. A estreia foi em 2015, contra o Atlético Goianiense, na última rodada da Série B.