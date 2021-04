Diretor de Druk chora ao vencer o Oscar e falar da filha que morreu antes de filmagens

Druk - Mais uma Rodada é o quarto filme dinamarquês a ganhar o Oscar de filme internacional (antes chamado de produção em língua estrangeira). Thomas Vinterberg tinha começado a produção de Druk - Mais uma Rodada, quando sua filha Ida, de 19 anos, morreu num acidente de carro.

"O cineasta Guillermo del Toro me perguntou outro dia se foi o filme que me livrou da insanidade. E achei uma maneira muito precisa de definir. ‘Druk’ me afastou da queda livre. Virou um propósito fazer para ela, honrando sua memória", disse o diretor dinamarquês em entrevista ao Estadão. "Então agora, quando o filme ganha prêmios, atenção, indicações, é extra especial, porque parece que é para ela. É uma homenagem à sua memória, e há um elemento cicatrizante nisso."

"Isso é algo que nunca imaginei, a não ser pelo fato de ter imaginado minha vida toda", disse Vinterberg. "Esse é um filme sobre perder o controle quando eu perdi o controle da minha vida " Ele agradeceu especialmente a Mads Mikkelsen, pela atuação, mas também pela sua filha. Ele chora ao falar da filha, que morreu num acidente de carro quatro dias depois de iniciada a produção. "Fizemos esta produção para você."