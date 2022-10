Diretor de escola defende escolha de levar crianças a Bolsonaro sem permissão dos pais

O diretor da escola que deixou menores gravarem um vídeo com Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto sem autorização prévia dos pais defendeu a decisão do colégio ao portal Metrópoles.

Sobre a gravação do vídeo, publicado para campanha do presidente, Clayton Braga questionou: “Cadê a liberdade artística?”.

O diretor disse que as crianças encontraram Bolsonaro “casualmente”, depois que foram autorizadas a entrarem no Palácio do Planalto.

“Os pais sabiam que as crianças iriam nos monumentos. Eu me questiono, cadê a liberdade artística? Se fala tanto nisso… Aquilo ali para mim foi uma oportunidade de o coral se apresentar para o presidente Bolsonaro, por acaso”, afirmou à coluna de Guilherme Amado.

Os pais de uma das menores registraram um boletim de ocorrência na Polícia Civil do Distrito Federal contra a escola. Braga diz, no entanto, que não irá tomar nenhuma medida para a retirada do vídeo.

“Eu vou aguardar as orientações dos órgãos legais, porque nós estamos com duas situações: um casal de pai que acha que a filha foi exposta e outros responsáveis que adoraram o vídeo e não querem que seja derrubado”, disse Braga.

O diretor considera que o vídeo, que foi usado para fazer campanha para Bolsonaro nas redes sociais de seus aliados, foi uma “oportunidade única de aprendizado” para as crianças.

Segundo os pais que registraram o BO, o cantor Milsinho e a servidora pública Carol Silva, foi informado a eles que o passeio escolar passaria pelos pontos turísticos de Brasília para gravação de um vídeo para a Copa do Mundo. A instituição pediu para que as crianças fossem com a blusa do Brasil.

Os pais não sabiam, e não autorizaram, que a menor entrasse no Palácio do Planalto.