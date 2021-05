Diretor de filmes da DC Comics, Zack Snyder estreia superprodução na Netflix

A expectativa é alta em torno da estreia do filme Army of the Dead: Invasão em Las Vegas, que chega ao catálogo da Netflix nesta sexta-feira (21). Não só pela divulgação ostensiva da superprodução com orçamento estimado em 70 milhões de dólares, mas pela assinatura de Zack Snyder: diretor de Liga da Justiça (2017), Batman vs Superman: A Origem da Justiça (2016), Watchman: O Filme (2009) e 300 (2006).

Também produtor de filmes como Mulher-Maravilha (2017) e Esquadrão Suicida (2016), Snyder apresenta seu primeiro projeto após anos dedicado às adaptações dos heróis da DC Comics. Na tentativa de deixar para trás as polêmicas em torno da Warner Bros, que escolheu não seguir com seu trabalho, o diretor optou por resgatar o gênero com o qual começou a carreira no elogiado Madrugada dos Mortos (2004): terror.

Sim, estamos falando de um filme de zumbi que surpreende mesmo quem não se interessa pelo tema. Sangrento e com boas doses de humor, Army of the Dead mostra a que veio já nos primeiros minutos com cenas de ação, sangue e ironia diante do caos instalado em Las Vegas. Os dez minutos iniciais, que mais parecem o resumo de um filme inteiro, provocam fortes emoções no espectador.

“É um filme de zumbi, mas também de personagem”, definiu Snyder, durante evento de divulgação para a imprensa do mundo todo, incluindo o CORREIO. O diretor reforça que Army of the Dead vai além das figuras assustadoras e mostra o drama de seus personagens. Protagonista do filme, o ator Dave Bautista revelou que quase não aceitou o papel antes de saber disso.

Dave Bautista é um ex-herói de guerra que enfrenta um exército de zumbis, em Army of the Dead (Foto: Clay Enos/Netflix)

“Foi descrito para mim como um filme de zumbi e não me interessei, a princípio. Mas li o roteiro e vi que era completamente diferente do que imaginava. Vi uma oportunidade de ser não só ‘o cara da ação’, mas o cara de uma história de redenção”, contou Bautista, conhecido por interpretar Drax em Vingadores: Ultimato (2019) e Guardiões da Galáxia (2014).

Praga

Em Army of the Dead, Bautista é Scott Ward, ex-herói da guerra que agora vende hambúrgueres nos arredores de Las Vegas. A cidade foi tomada por uma infestação zumbi e os militares isolaram o local, agora cercado com muros e cheio de mortos-vivos. Desabrigado, Ward tem sua vida transformada ao ser abordado por um magnata dos cassinos (Hiroyuki Sanada) com uma proposta tentadora.

Sua missão é invadir a cidade atacada pelas criaturas para roubar US$ 200 milhões de um cofre que foi deixado para trás. O detalhe é que tudo isso precisa ser feito em 32 horas, já que depois desse prazo o governo vai jogar uma bomba nuclear em Vegas para exterminar de vez os zumbis. A trama se desenrola ao longo de cansativas 2 horas e 28 minutos de filme que ficaria bem com 30 minutos a menos.

Enquanto os primeiros 40 minutos servem para preparar o terreno, contextualizar e mostrar como Ward recrutou um time peculiar para sua missão, o restante do filme se desenrola em cenas de ação sangrentas. Bem elaboradas e sem deixar de lado o slow motion que virou a marca de Snyder – diretor de fotografia pela primeira vez –, as cenas acabam sendo amparadas por um roteiro pouco consistente.

Dave Bautista e Zack Snyder em cena de Army of the Dead (Foto: Clay Enos/Netflix) Trama de zumbis foi orçada em 90 milhões de dólares (Foto: Clay Enos/Netflix)

Inteligentes

Apesar de ser também um drama de um pai e uma filha que tenta mostrar como o indivíduo lida com esse “monstro” que transforma as pessoas e faz com que fujam das regras sociais, daquilo que é socialmente aceitável, Army of the Dead foca mesmo é na ação. Esta se mistura bem com a comédia, mas o terror não cumpre com as expectativas de quem espera o melhor do gênero.

Não é um terror sobre zumbis assustadores e, sim, sobre um novo tipo de mortos-vivos: mais inteligentes, organizados e menos aterrorizantes. “O zumbi tem durado no cinema, na cultura pop, porque é um monstro e o monstro somos nós. Zumbis são humanos e isso assusta”, explica Snyder, que “não queria um clássico do gênero”.

“Os zumbis nesse filme são mais rápidos e inteligentes que o comum. Queria ir além. Há uma evolução, eles não estão destruindo o planeta, nem matando um ao outro. Nós fizemos errado e eles podem seguir bem sem nós, sem essa versão da humanidade, ou o que ela representa”, resume.