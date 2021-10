Diretor de Rust, Joel Souza é visto pela 1ª vez após ser baleado em set

O diretor Joel Souza, diretor de Rust, foi visto pela primeira vez após ser atingido por um tiro acidental no set de filmagens do longa. O disparo, que foi feito pelo ator Alec Balwdin, deixou Joel ferido e matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos.,

Após receber alta e deixar o hospital na útima sexta-feira (22), o diretor foi fotografado dentro do carro em Palo Alto, Califórnia, nos Estados Unidos. Nas imagens, ele aparece abalado e tenta se esconder pondo a mão no rosto.

Joel falou sobre o episódio e a morte da colega de trabalho em entrevista ao Deadline.

"Estou devastado pela perda da minha amiga Halyna. Meus pensamentos estão com sua família neste momento difícil", lamentou.

O acidente aconteceu no dia 21 de outubro durante a gravação do filme Rust no Rancho Bonanza Creek, Estados Unidos, enquanto Baldwin — que protagoniza o filme, do qual também é produtor — ensaiava uma cena.

A diretora de fotografia Halyna Hutchins foi ferida e morreu depois em um hospital próximo, enquanto o diretor do filme, Joel Souza, foi ferido no ombro e recebeu alta no dia seguinte.

A modelo Ireland é filha do ator Alec Baldwin e da atriz Kim Basinger (reprodução)

Ameaças e posts de ódio

Ireland Baldwin, de 26 anos, a filha mais velha do ator Alec Baldwin, revelou em suas redes sociais que vem sendo alvo de muitas mensagens de ódio desde que seu pai disparou acidentalmente um tiro contra a diretora de fotografia Halyna Hutchins.

Apesar disso, a modelo preferiu compartilhar uma mensagem de carinho que recebeu de uma pessoa que trabalhou com Alec:

"Há um milhão de anos trabalhei no escritório em Toronto da produtora responsável por Thomas e Seus Amigos. Lidei com algumas celebridades bem idiotas na minha época, mas seu pai NÃO era assim. Ele só queria ter certeza de que havia leite e cereal no quarto de hotel dele enquanto a filha o visitava. Ele era assim. O tempo todo. Sempre vou me lembrar disso", escreveu o homem.

Agradecida pelo comentário, Ireland então se declarou ao pai.