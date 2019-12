Diretor de sindicato afirma que corpo encontrado na BR-324 é de motorista

O diretor do Sindicato dos Motoristas por Aplicativo e Condutores de Cooperativas do Estado da Bahia (SIMACTTER-BA), Vinícius Passos, afirmou que o corpo encontrado na BR-324 na manhã deste sábado (14) é de mais um motorista de aplicativo. Segundo ele, Wendell Carvalho Santos, 38 anos, seria a quinta vítima da chacina que aconteceu em Mata Escura, nesta sexta-feira (13).

“Clamamos por justiça. A impunidade tem que acabar”, clamou o diretor do SIMACTTER-BA, durante o sepultamento de duas das vítimas no Cemitério do Campo Santo, na manhã deste sábado (14). “Precisamos ter um mínimo de segurança pra sair de casa e voltar e abraçar nossa família. Não é justo isso. Estou triste demais. A família de motoristas de aplicativo do Brasil está sentindo”, disse.

Apesar da fala de Passos, a informação de que Wendell seria motorista de aplicativo ainda não foi confirmada pela polícia. Em nota, a Polícia Militar informou que “por volta das 6h10 de sábado (14), policiais militares da 9ª CIPM foram acionados após informações da localização do corpo de um homem atrás da Estação do Metrô do Retiro, sentido Salvador. A guarnição fez o isolamento e acionou o Silc para proceder com a perícia e a retirada do corpo do local. A Polícia Civil investigará o fato”.

O crime

O corpo de Wendell Carvalho Santos, 38 anos, foi encontrado na manhã deste sábado (14) na BR-324 com pelo menos três perfurações de tiro na cabeça. O corpo foi localizado policiais militares da base comunitária de São Caetano no Acesso Norte, sentido Salvador-Feira de Santana, nos fundos da estação do metrô do Retiro.

Segundo os agentes presentes no local, apesar de não terem encontrado nenhum carro próximo ao corpo, acredita-se que seja de um motorista de aplicativo porque Wendell tem 38 anos e a habilitação encontrada com ele foi tirada recentemente, em abril desse ano, com validade para 2020.

Ou seja, esta seria a primeira habilitação de Wendell, ainda provisória. Segundo a polícia, a idade da vítima sugere que ela tirou essa habilitação para trabalhar com aplicativo. A polícia investiga as circunstâncias do crime.